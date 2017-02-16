Француженки Шевалье, Эмони, Бреза и Дорен-Абер выступят в эстафете на ЧМ

В заявку вошли Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Бреза и Мари Дорен Абер, сообщает официальный «твиттер» Федерации лыжных видов спорта Франции.



Сборная Франции занимает второе место в медальном зачёте чемпионата мира с четырьмя наградами — одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми.



В общем зачёте Кубка наций француженки также располагаются на второй позиции.