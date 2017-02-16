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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 17:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Француженки Шевалье, Эмони, Бреза и Дорен-Абер выступят в эстафете на ЧМ

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав женской команды на эстафетную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) 17 февраля.

В заявку вошли Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Бреза и Мари Дорен Абер, сообщает официальный «твиттер» Федерации лыжных видов спорта Франции.

Сборная Франции занимает второе место в медальном зачёте чемпионата мира с четырьмя наградами — одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми.

В общем зачёте Кубка наций француженки также располагаются на второй позиции.
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