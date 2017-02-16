Стал известен состав женской сборной Германии на эстафету в Хохфильцене

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В заявку вошли Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, сообщает DSV.



Сборная Германии лидирует в медальном зачёте чемпионата мира с пятью наградами — четырьмя золотыми и одной серебряной. При этом Дальмайер выиграла три золотые медали и одну серебряную.



В общем зачёте Кубка наций немки также занимают первое место.