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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 17:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав женской сборной Германии на эстафету в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав женской команды на эстафетную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) 17 февраля.

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав женской команды на эстафетную гонку которая состоится в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) 17 февраля. Увеличить
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В заявку вошли Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, сообщает DSV.

Сборная Германии лидирует в медальном зачёте чемпионата мира с пятью наградами — четырьмя золотыми и одной серебряной. При этом Дальмайер выиграла три золотые медали и одну серебряную.

В общем зачёте Кубка наций немки также занимают первое место.
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