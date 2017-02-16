Эксперт: Неудачная стрельба российских биатлонисток требует детального разбора

Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место и допустившая два промаха на четырех огневых рубежах. Ирина Старых стала 42-й с тремя промахами, у Татьяны Акимовой (51-е место) и Светланы Слепцовой (71-е место) по пять промахов.

Не пойму, почему наши девчонки так плохо стреляют, — отметил он. — Ведь наши спортсменки столько тренируются и наверняка на тренировках порой чисто стреляют, а как старт — результат печальный. Значит, с нервами у биатлонисток не совсем порядок. Тренерский штаб должен в этом вопросе детально и тонко разобраться.

«Думаю, что причина неудачной стрельбы, в первую очередь, в самих спортсменках, — добавил Алябьев. — Наши спортсменки — не новички, это люди, которые защищают честь страны. Это опытные спортсменки, которые уже многое прошли, были отобраны в сборную. Винить в их неудаче в первую очередь тренеров или еще кого-то неправильно».

На данный момент российские биатлонистки остаются без медалей на чемпионате мира — 2017. «Несмотря ни на что, я считаю, что в эстафете наши девчонки должны побороться за медаль, — сказал двукратный олимпийский чемпион. — Я оптимистично заявлял до старта соревнований, что на этом чемпионате мира у нас будут две золотые медали, но шансы еще есть, еще ничего не потеряно. Но когда чемпионат мира пройдет — надо очень серьезно разбираться. Отступать уже некуда — Олимпийские игры уже в следующем году».

Женская эстафета на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет в пятницу.