Казахстан заявил о нарушении прав спортсменов страны в расследовании по допингу
АЛМА-АТА, 16 фев — РИА Новости, Михаил Егорин. Права казахстанских биатлонистов, заподозренных в употреблении допинга, но оказавшихся невиновными по результатам проведенных допинг-тестов, были нарушены органами, проводившими расследование в Австрии, говорится в совместном заявлении национального олимпийского комитета Казахстана и союза биатлонистов страны.
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В австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля проходит чемпионат мира по биатлону. В ночь с 8 на 9 февраля полиция провела обыски в гостинице, в которой проживает делегация Казахстана. В ходе обыска были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование, а также по согласованию с Международным союзом биатлонистов (IBU) у казахстанских спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже выяснилось, что
Эти мероприятия последовали после того, как в январе на АЗС в Восточном Тироле была найдена картонная коробка с использованным одноразовым медицинским оборудованием (в том числе со шприцами и ампулами) и рукописными заметками, указывающими на применение допинга, а также аккредитациями на мероприятия IBU. Находка была передана антидопинговому агентству Австрии, в известность была поставлена федеральная полиция. Анализ документов показал, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана.
«С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила (проведения антидопинговых мероприятий) были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза биатлонистов Казахстана. — Все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5:00 утра накануне соревнований, принудительному
Сборная Казахстана в смешанной эстафете, которая прошла в первый день соревнований 9 февраля, заняла 11-е место. «Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов», — отмечается в заявлении.
«Мы призываем австрийские власти и Международный союз биатлонистов провести расследование данного инцидента, а также надеемся, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем», — подчеркивается в заявлении.
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