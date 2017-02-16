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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 15:26 | Биатлон | ТАСС

IBU ратифицировал 17-е место худшим результатом российских биатлонисток в эстафете

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что худшим результатом женской сборной России в эстафетных гонках является 17-е место, которое команда заняла в 1993 году в австрийском Бад-Гаштайне. Об этом ТАСС сообщил Кристиан Винклер из компании SIWIDATA, которая отвечает за сбор статистических данных соревнований под эгидой IBU.

Сборная России в 1993 году заняла 17-е место на этапе КМ в Бад-Гаштайне поскольку одна из биатлонисток стреляла по чужим мишеням за что команда получила много штрафных минут. Увеличить
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До прошлого сезона считалось, что худший результат в эстафете россиянки показали в прошлом году на чемпионате мира в норвежском Холменколлене, заняв 11-е место. Однако при сверке данных с базой информации IBU после январского результата женской команды на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (13-е место) выяснилось, что в 1993 году она выступила еще неудачнее. Тогда на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне команда заняла 17-е место, поскольку одна из участниц команды стреляла по чужим мишеням, за что команде были приплюсованы штрафные минуты. Сложность в поиске статистических данных связана с тем, что на официальном сайте IBU не существует полных протоколов этапов Кубка мира начала 1990-х годов.

«Действительно, 17-е место — наихудший результат сборной России в женских эстафетных гонках», — сообщил Винклер.

Что касается выступления женской сборной СССР в эстафетах, то точными сведениями IBU пока не располагает.

В пятницу на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета. Состав российской команды на эту гонку пока не определен, однако днем ранее олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова заявила, что не достойна участвовать в эстафете. Всего в составе команды пять биатлонисток, одна из них — Ирина Услугина — находится на сборе в итальянском Риднау.
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