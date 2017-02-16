Алябьев: Шипулин способен бороться за победу в индивидуальной гонке

«Антон — лидер, тренерский штаб рассчитывает на него, и Шипулин действительно может бороться за медали любого достоинства и способен одержать победу в индивидуальной гонке, — сказал Алябьев. — Подготовка шла прицельно к чемпионату мира, и если спортсмен лидер, то должен быть готов участвовать во всех стартах».

«С последней гонки, гонки преследования, прошло уже три дня — это достаточный срок для восстановления спортсмена, — добавил эксперт. — Тем более Антон достаточно своеобразно настраивается на гонки, может находиться отчужденно от команды, и в этом он силен. В этом плане он чем-то напоминает Бьорндалена».

В состав российской команды на индивидуальную гонку также вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков. Гонка пройдет в четверг, старт — в 16:30 мск.