Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, пропустившая чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия)
из-за болезни, досрочно завершила сезон, сообщает Sport1.
В составе сборной Германии на оставшихся этапах Кубка мира её заменит Дениз Херманн.
В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Франциска занимает 27-е место. Лучшим результатом в сезоне для неё стало четвёртое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Пройс — чемпионка мира 2015 года в женской эстафете, двукратная
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