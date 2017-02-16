Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон

В составе сборной Германии на оставшихся этапах Кубка мира её заменит Дениз Херманн.



В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Франциска занимает 27-е место. Лучшим результатом в сезоне для неё стало четвёртое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



Пройс — чемпионка мира 2015 года в женской эстафете, двукратная вице-чемпионка мира.