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16 февраля 2017, 13:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, пропустившая чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия) из-за болезни, досрочно завершила сезон, сообщает Sport1.

В составе сборной Германии на оставшихся этапах Кубка мира её заменит Дениз Херманн.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Франциска занимает 27-е место. Лучшим результатом в сезоне для неё стало четвёртое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Пройс — чемпионка мира 2015 года в женской эстафете, двукратная вице-чемпионка мира.
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