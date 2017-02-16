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Волков вместо Цветкова

И все-таки Алексей Волков. Такой выбор сделал наш тренерский штаб, определяя четвертого участника индивидуальной гонки от российской команды. До чемпионата мира любой удивился бы — а где в этом составе Цветков?

А нет его. Физически он присутствует на этом чемпионате мира. Фактически тут бродит его собственная тень.

«Я бы хотел быть похожим на Цветкова, чувствую, что я не слабее его, но Максим обладает удивительной стабильностью», — так некоторое время назад о Цветкове отзывался другой наш биатлонист Антон Бабиков.

Эта стабильность помогла Цветкову закрепить в топ-10, а на часть сезона даже в топ-5 общего зачета Кубка мира. Но к главному старту стабильность исчезла. Прежде всего Цветков «выезжал» на умении стрелять, имея абсолютно лучший процент на стрельбе не только в нашей команде, но среди всех участников Кубка мира вообще.

Возьмем предновогодний топ стрелков:

1. Максим Цветков (Россия) 141 (точных выстрелов) /из 151 — 93,377%

2. Мартен Фуркад (Франция) 151/162 — 93,21.

3. Томаш Крупчик (Чехия) 39/42 — 92,86.

4. Михал Крчмар (Чехия) 146/162 — 90,12.

5. Антон Шипулин (Россия) 136/151 — 90,06.

Сейчас Цветков в этом рейтинге уже седьмой (260 из 291 — 89%). В частности, подпортила ему статистику ужасная стрельба в спринте на чемпионате мира, где он промахнулся трижды и занял 69-место. Это не позволило ему выйти на старт гонки преследования.

Для сравнения — три промаха было и у Доминика Ландертингера, но он в итоговом протоколе 17-й, Шипулин с таким же довеском — 21-й, Эдер — 22-й. А тут — конец седьмого десятка. Вот и вся стабильность.

Волкова, который заменил Цветкова, на этом Кубке мира мы почти не видели. Если в прошлом сезоне его более-менее регулярно вызывали его на этапы, особенно туда, где есть индивидуалки и эстафеты, то в нынешнем Алексея позвали в сборную А только на одну гонку — на эстафету в Рупольдинге. Алексей со своей задачей справился, отправил в цель 10 из 10, занял вместе с командой второе место и попрощался с Кубком мира до сегодняшней индивидуалки.

Волков может стать тем самым «нежданчиком», какими часто в «классике» становятся те, кто не слишком быстро бежит, но очень метко стреляет. Именно в этой дисциплине Волков завоевал свою единственную личную награду в прошлом сезоне — на этапе в Эстерсунде.

Остается добавить, что у Волкова — 99-й стартовый номер.

Вторая гонка для Логинова

А у Шипулина — первый. Аккурат перед чемпионатом мира индивидуальная гонка перестала быть неприступной крепостью для Антона. В Антхольце он выиграл ее впервые в карьере, и пока это его единственное золото в нынешнем сезоне.

Та победа в «классике» стала неожиданной даже для самого спортсмена — Шипулин недолюбливает гонки с раздельным стартом, его всегда больше цепляла контактная борьба. Но это произошло в Доломитовых Альпах, значит — возможно и… Тьфу-тьфу-тьфу.

Жаль вот, жребий не стал делать реверанс в сторону нашего лидера, который заявился в первую группу стартующих и получил первый номер. Но, может, это знак свыше? И пусть он будет первым не только на старте — но и на финише тоже.

Вторым из россиян уйдет в гонку Александр Логинов — у него 31-й номер. На чемпионате Европы Логинов индивидуалку выиграл — с одним промахом. Для Логинова эта гонка станет второй на чемпионате мира. Напомним, Александр выиграл бронзовую медаль в смешанной эстафете вместе с Шипулиным, Подчуфаровой и Акимовой. Пока это единственная награда нашей сборной в Хохфильцене. На дальнейшие гонки Логинов заявлен не был.

Шансы Логинова сегодня? Он вполне может удивить и забраться высоко — только тут даже один промах соперники вряд ли простят. В любом случае на Логинова будет интересно посмотреть. Наверняка, краем глаза за ним будет следить и Мартен Фуркад. Так что — не подведи, Александр!

Третьим из наших стартует Евгений Гараничев — у него 73-й номер. Гараничев пробежал в Хохфильцене связку спринт-пасьют, став 10-м и 20-м. В целом у Гараничева сезон не складывался, он перестал быть вторым номером команды, ни разу не был в десятке по итогам гонок, полностью пропустил этап в Оберхофе, место в команде на чемпионат мира застолбил только на ЧЕ в Польше. Но сейчас Евгений выглядит заметно свежее — стрелять бы только не как в гонке преследования, где спортсмен уходил на штрафные круги трижды, хотя изначально имел лучшую из всех россиян позицию для охоты за результатом лидера.

Вид программы

Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.

Кто бежит

Антон Шипулин (1).

Александр Логинов (31).

Евгений Гараничев (73).

Алексей Волков (99).

Где смотреть

Матч! Прямая трансляция. Сегодня. 16.25.