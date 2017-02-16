Шипулин — первый! Лидер сборной России уйдет со старта раньше всех
Сегодня на чемпионате мира по биатлону — мужская индивидуальная гонка на 20 км. Как будет выглядеть сборная России команда — в нашем обзоре.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Волков вместо Цветкова
И
А нет его. Физически он присутствует на этом чемпионате мира. Фактически тут бродит его собственная тень.
«Я бы хотел быть похожим на Цветкова, чувствую, что я не слабее его, но Максим обладает удивительной стабильностью», — так некоторое время назад о Цветкове отзывался другой наш биатлонист Антон Бабиков.
Эта стабильность помогла Цветкову закрепить в топ-10, а на часть сезона даже в топ-5 общего зачета Кубка мира. Но к главному старту стабильность исчезла. Прежде всего Цветков «выезжал» на умении стрелять, имея абсолютно лучший процент на стрельбе не только в нашей команде, но среди всех участников Кубка мира вообще.
Возьмем предновогодний топ стрелков:
1. Максим Цветков (Россия) 141 (точных выстрелов) /из 151 — 93,377%
2. Мартен Фуркад (Франция) 151/162 — 93,21.
3. Томаш Крупчик (Чехия) 39/42 — 92,86.
4. Михал Крчмар (Чехия) 146/162 — 90,12.
5. Антон Шипулин (Россия) 136/151 — 90,06.
Сейчас Цветков в этом рейтинге уже седьмой (260 из 291 — 89%). В частности, подпортила ему статистику ужасная стрельба в спринте на чемпионате мира, где он промахнулся трижды и занял 69-место. Это не позволило ему выйти на старт гонки преследования.
Для сравнения — три промаха было и у Доминика Ландертингера, но он в итоговом протоколе 17-й, Шипулин с таким же довеском — 21-й, Эдер — 22-й. А тут — конец седьмого десятка. Вот и вся стабильность.
Волкова, который заменил Цветкова, на этом Кубке мира мы почти не видели. Если в прошлом сезоне его
Волков может стать тем самым «нежданчиком», какими часто в «классике» становятся те, кто не слишком быстро бежит, но очень метко стреляет. Именно в этой дисциплине Волков завоевал свою единственную личную награду в прошлом сезоне — на этапе в Эстерсунде.
Остается добавить, что у Волкова — 99-й стартовый номер.
Вторая гонка для Логинова
А у Шипулина — первый. Аккурат перед чемпионатом мира индивидуальная гонка перестала быть неприступной крепостью для Антона. В Антхольце он выиграл ее впервые в карьере, и пока это его единственное золото в нынешнем сезоне.
Та победа в «классике» стала неожиданной даже для самого спортсмена — Шипулин недолюбливает гонки с раздельным стартом, его всегда больше цепляла контактная борьба. Но это произошло в Доломитовых Альпах, значит — возможно и…
Жаль вот, жребий не стал делать реверанс в сторону нашего лидера, который заявился в первую группу стартующих и получил первый номер. Но, может, это знак свыше? И пусть он будет первым не только на старте — но и на финише тоже.
Вторым из россиян уйдет в гонку Александр Логинов — у него 31-й номер. На чемпионате Европы Логинов индивидуалку выиграл — с одним промахом. Для Логинова эта гонка станет второй на чемпионате мира. Напомним, Александр выиграл бронзовую медаль в смешанной эстафете вместе с Шипулиным, Подчуфаровой и Акимовой. Пока это единственная награда нашей сборной в Хохфильцене. На дальнейшие гонки Логинов заявлен не был.
Шансы Логинова сегодня? Он вполне может удивить и забраться высоко — только тут даже один промах соперники вряд ли простят. В любом случае на Логинова будет интересно посмотреть. Наверняка, краем глаза за ним будет следить и Мартен Фуркад. Так что — не подведи, Александр!
Третьим из наших стартует Евгений Гараничев — у него 73-й номер. Гараничев пробежал в Хохфильцене связку
Вид программы
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.
Кто бежит
Антон Шипулин (1).
Александр Логинов (31).
Евгений Гараничев (73).
Алексей Волков (99).
Где смотреть
Матч! Прямая трансляция. Сегодня. 16.25.
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