Света и эстафета. Из двух зол выбирать нечего?

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Светлана Слепцова смогла занять лишь 72-е место, неожиданно много проиграв ходом. Сама спортсменка считает, что не заслужила эстафету, тренеры грозятся провести тщательный анализ, а эксперты продолжают в неё верить, понимая, что другого варианта попросту нет. Можно ли простить Слепцову за эту неудачу и дать ей ещё один шанс на главном старте?





Светлана Слепцова, олимпийская чемпионка

— Остались ли силы на эстафету? Я не уверена, что меня поставят. Сегодняшним результатом я не заслужила место в эстафетной четвёрке. Я считаю, что недостойна бежать эстафету.



Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион

— Её просто некем заменить. Светка много раз показывала себя в эстафетах и на сегодняшний день заслужила это место, несмотря на неудачу в индивидуальной гонке.



Виталий Норицын, старший тренер женской сборной

— Сначала мы проанализируем эту гонку, разберёмся, в чём были проблемы, так как сразу сложно оценить гонку. В качестве кандидата на эстафету мы её рассматриваем. Сейчас девчонки проанализируют произошедшее. Вам они многого могут не сказать. Мы, конечно же, выставим сильнейший состав на данный момент. Ирина Услугина рассматривается, если будет участвовать — мы её привезём. Приедет, только если будет принимать участие. Помимо субъективной оценки спортсменок есть показания ЭКГ и другие. Слепцова показывала в гонке преследования совсем другую скорость, так что не пойму, что произошло. Было два дня отдыха. Она же в спринте и гонке преследования себя прекрасно чувствовала. Не может человек за два дня потерять функциональную форму.



Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион

— Сложно сказать. Есть тренеры, которые точно знают состояние спортсменов. Мне кажется, что эстафета — такой вид программы, который не всегда нужно комплектовать по итогам индивидуальной гонки. Надо смотреть результаты более коротких дистанций, например, спринта. Но и это не совсем правильно. Надо смотреть предысторию других эстафет. Это командный вид спорта, который возлагает на спортсмена большую ответственность, и не каждый хороший «индивидуалист» может справиться в эстафете и наоборот. Надо смотреть на эти вещи и на их основании принимать решение.



Константин Бойцов, руководитель медиа-службы СБР

— Если бы была достойная альтернатива Светлане и возможность заменить её, тренеры бы ей воспользовались, потому что результаты оставляют желать лучшего, но в отсутствие альтернативы это будет сделать сложно.



Дмитрий Занин, корреспондент «Матч ТВ»

— Мне кажется, эстафету должны бежать те, кто бежал индивидуальную гонку. Подчуфарова, затем Акимова, потом Слепцова и на последнем этапе Старых. Мне кажется состояние Слепцовой через пару дней должно улучшиться, а сейчас сказалось, что их спустили с гор, и могли произойти сложности с реакклиматизацией. В Ире Услугиной я не уверен, потому что хоть в первой гонке она себя и показала хорошо, в преследовании уже ничего не получилось. Сейчас она ждёт, что её вызовут. Всё-таки Светлана в эстафетах понадёжнее, а Подчуфарова стабильно стреляет.

Наше мнение

Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»

— Ключевым выбором на эстафету станет выбор между Слепцовой и Услугиной на третьем этапе. Мы говорим: из двух зол выбирают меньшее, а англичане — из двух зол выбирать нечего. Слепцову я бы в эстафету не поставил, так как она уже давно напоминает в этих гонках пробитого боксёра и повторяет одни и те же ошибки. Услугина тоже легко может зайти на круг и «капнуть» на заключительном отрезке дистанции.