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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 11:33 | Биатлон | Чемпионат.com

СБР: О пропуске следующего сезона Подчуфаровой на данный момент речи не идёт

Бронзовый призёр чемпионата мира в Хохфильцене в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова на данный момент не приняла решение о возможном пропуске следующего сезона.

Бронзовый призёр чемпионата мира в Хохфильцене в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова на данный момент не приняла решение о возможном пропуске следующего сезона. Увеличить
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Ранее Ольга призналась, что продолжает испытывать трудности после прошлогоднего спада физической формы, связанного с перетренированностью.

«Ни о каком пропуске следующего сезона речи на данный момент не идёт. Сейчас Ольга Подчуфарова является кандидатом на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира и готовится к ней», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Союза биатлонистов России.
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