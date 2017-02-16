СБР: О пропуске следующего сезона Подчуфаровой на данный момент речи не идёт

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Ранее Ольга призналась, что продолжает испытывать трудности после прошлогоднего спада физической формы, связанного с перетренированностью.



«Ни о каком пропуске следующего сезона речи на данный момент не идёт. Сейчас Ольга Подчуфарова является кандидатом на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира и готовится к ней», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Союза биатлонистов России.