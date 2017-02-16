Ярошенко: бронза в эстафете на ЧМ будет чудом при подарке соперниц

Лучшей из россиянок в гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место.



«Я ожидал от Старых результата, но это всё судя по пасьюту. Можно было питать надежды на то, что медаль мы можем зацепить, но при удачном стечении обстоятельств. Я не знаю, почему произошли такие большие проигрыши ходом.



Если уже говорить об эстафете, то говорить о золоте и серебре — значит расписаться в своём непрофессионализме. Если будет у нас бронза — это будет чудо при подарке соперниц. Но при этом за бронзу можно побороться», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».