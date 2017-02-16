Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28794128/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 13:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Ярошенко: бронза в эстафете на ЧМ будет чудом при подарке соперниц

Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене и поделился ожиданиями от женской эстафеты.

Лучшей из россиянок в гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место.

«Я ожидал от Старых результата, но это всё судя по пасьюту. Можно было питать надежды на то, что медаль мы можем зацепить, но при удачном стечении обстоятельств. Я не знаю, почему произошли такие большие проигрыши ходом.

Если уже говорить об эстафете, то говорить о золоте и серебре — значит расписаться в своём непрофессионализме. Если будет у нас бронза — это будет чудо при подарке соперниц. Но при этом за бронзу можно побороться», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Алябьев: Шипулин способен бороться за победу в индивидуальной гонке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России Антон Шипулин будет бороться за золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России