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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 10:57 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Светлана Слепцова: Я не достойна бежать эстафету

Олимпийская чемпионка не исключает, что эта гонка была для нее последней на ЧМ.

Олимпийская чемпионка не исключает что эта гонка была для нее последней на ЧМ. Увеличить
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— Ветра сегодня особо не было, а промахов у всех много. Почему?

— Мне кажется, это из-за жары. Буду отвечать за себя: мне стало непросто уже с первого круга. Там уже такая каша! Не знаю, может быть, это я уже устала. Все-таки отбежала весь чемпионат Европы и уже практически весь чемпионат мира. Думаю, усталость и отразилась на стрельбе. Сконцентрироваться никак не могла, а лежа вообще все «разлетелось». Для меня это была самая тяжелая гонка в сезоне.

— А на эстафету силы остаются?

— Не уверена, что меня в нее поставят. Считаю, сегодняшнее выступление не даст мне попасть в первую российскую четверку. Наверное, я не достойна бежать эстафету.

— Это ваши ощущения или уже был разговор с тренером?

— Никаких разговоров про эстафету еще не было. Я говорю о своих ощущениях.

— Если вы не побежите эстафету, то на этом чемпионат мира для вас закончен. Насколько довольны своим выступлением на нем, с учетом того, что он последний для вас?

— Не совсем. Он получился для меня неоднозначным. Когда я ехала на чемпионат мира, была рада самому факту этого. Думала, что пробегу одну гонку, получилось — выступила везде. Пусть не так удачно, но это тот результат, на который я готова.

— Сил на чемпионат мира не осталось. А что насчет остатка сезона?

— Желание есть. В любом случае нужно заканчивать сезон. Сейчас, перед этапом в Корее, у нас будет перерыв. Я съезжу домой, где не была с прошлого года. Это наверняка поможет мне восстановиться.

Ольга ПОДЧУФАРОВА: «ПРОВЕЛА ПОСРЕДСТВЕННУЮ ГОНКУ»

Лучшая из россиянок в индивидуальной гонке прокомментировала свое 26-е место в итоговом протоколе.

— Нужно немного времени, чтобы подумать над тем, что я натворила, — призналась Подчуфарова. — Провела ровную, посредственную гонку. Пробежала не очень отвратительно, но и не так, чтобы хорошо. Проехалась по своему стандартному результату. Обидно из-за промахов. Хотя чисто психологически боязни выстрелов не было. Возможно, не справилась с дыханием. Но была готова сегодня работать на ноль.

— Вам мешала жара?

— Финишировала, как будто меня облили из шланга. Местами на трассе была каша, и иногда приходилось ехать по не самой удачной траектории, потому что там были более жесткие участки. Хотя все были в равных условиях.

— Как собираетесь готовиться к эстафете?

— Нужно сначала узнать у тренеров, попаду ли я в нее. Но если поставят — бежать готова.

— Индивидуалка — самая тяжелая гонка в программе. Может быть, стоило поберечься для эстафеты?

— Мы на чемпионате мира — куда еще беречься? Я готовилась к этой гонке. У меня были связки, когда через день после индивидуалки я бегала спринты и эстафеты, и на таком контрасте более короткая дистанция дается даже легче.

Виталий НОРИЦЫН: «ОЖИДАНИЯ БЫЛИ СОВЕРШЕННО ДРУГИМИ»

Старший тренер женской сборной подвел итоги индивидуальной гонки.

— Стреляли сегодня неудачно, тут, конечно, нельзя быть довольным, — подытожил Норицын. — Ожидания после хорошей работы на рубеже в спринте и пасьюте были совершенно другими. Сказать, что случилось, сложно. Я еще никого из девчонок не видел. Но никаких предпосылок к подобному не было. Две последние тренировки прошли удачно, таких проблем со стрельбой не было.

— Впереди эстафета. Уже понимаете, кто побежит?

— Есть наметки. Не хотел бы их пока озвучивать. Дайте нам немного времени.

— Светлана Слепцова сказала, что бежать эстафету не заслуживает.

— Нам нужно самим пообщаться с девчонками, ведь вам они многого могут не сказать. Все проанализируем и выставим сильнейший на данный момент состав.

— Но вы будете прислушиваться к желанию спортсменов при выборе четверки?

— Помимо их субъективной оценки есть еще показатели биохимии, ЭКГ. Это тоже очень важные моменты. Света показала в спринте и пасьюте другие скорости. И мы совершенно не понимаем, почему сегодня так произошло. Все-таки было два дня отдыха, а предыдущие гонки были не такими тяжелыми.

— Слепцова говорит, что устала, поскольку бежала все гонки чемпионата мира.

— У нее был достаточно длинный восстановительный блок. Она прекрасно себя чувствовала в первых гонках. Не может же человек за два дня потерять функциональную форму.

— Ирина Услугина сейчас в Риднау?

— Да. Если Ирина побежит, спустим ее с высоты в день старта. Если же она эстафету не побежит, то смысла приезжать в Хохфильцен для нее нет.

Екатерина АВВАКУМОВА: «БЛАГОДАРНА РОССИИ ЗА ШКОЛУ ЖИЗНИ»

26-летняя спортсменка, еще два года назад выступавшая за Россию, принесла сборной Кореи почетное пятое место.

— Пожалуй, это лучшая гонка в карьере, — призналась Аввакумова. — При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.

— Вы выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?

— Для меня это непринципиально. Это спорт, и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра — у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.

— Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?

— Каких-то конкретных именно на Хохфильцен — не было. Цель другая — подняться в Кубке наций, чтобы на Олимпиаде могли выступить четыре человека, а не два.
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