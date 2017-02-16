Светлана Слепцова: Я не достойна бежать эстафету
Олимпийская чемпионка не исключает, что эта гонка была для нее последней на ЧМ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ветра сегодня особо не было, а промахов у всех много. Почему?
— Мне кажется, это
— А на эстафету силы остаются?
— Не уверена, что меня в нее поставят. Считаю, сегодняшнее выступление не даст мне попасть в первую российскую четверку. Наверное, я не достойна бежать эстафету.
— Это ваши ощущения или уже был разговор с тренером?
— Никаких разговоров про эстафету еще не было. Я говорю о своих ощущениях.
— Если вы не побежите эстафету, то на этом чемпионат мира для вас закончен. Насколько довольны своим выступлением на нем, с учетом того, что он последний для вас?
— Не совсем. Он получился для меня неоднозначным. Когда я ехала на чемпионат мира, была рада самому факту этого. Думала, что пробегу одну гонку, получилось — выступила везде. Пусть не так удачно, но это тот результат, на который я готова.
— Сил на чемпионат мира не осталось. А что насчет остатка сезона?
— Желание есть. В любом случае нужно заканчивать сезон. Сейчас, перед этапом в Корее, у нас будет перерыв. Я съезжу домой, где не была с прошлого года. Это наверняка поможет мне восстановиться.
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— Нужно немного времени, чтобы подумать над тем, что я натворила, — призналась Подчуфарова. — Провела ровную, посредственную гонку. Пробежала не очень отвратительно, но и не так, чтобы хорошо. Проехалась по своему стандартному результату. Обидно
— Вам мешала жара?
— Финишировала, как будто меня облили из шланга. Местами на трассе была каша, и иногда приходилось ехать по не самой удачной траектории, потому что там были более жесткие участки. Хотя все были в равных условиях.
— Как собираетесь готовиться к эстафете?
— Нужно сначала узнать у тренеров, попаду ли я в нее. Но если поставят — бежать готова.
— Индивидуалка — самая тяжелая гонка в программе. Может быть, стоило поберечься для эстафеты?
— Мы на чемпионате мира — куда еще беречься? Я готовилась к этой гонке. У меня были связки, когда через день после индивидуалки я бегала спринты и эстафеты, и на таком контрасте более короткая дистанция дается даже легче.
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— Стреляли сегодня неудачно, тут, конечно, нельзя быть довольным, — подытожил Норицын. — Ожидания после хорошей работы на рубеже в спринте и пасьюте были совершенно другими. Сказать, что случилось, сложно. Я еще никого из девчонок не видел. Но никаких предпосылок к подобному не было. Две последние тренировки прошли удачно, таких проблем со стрельбой не было.
— Впереди эстафета. Уже понимаете, кто побежит?
— Есть наметки. Не хотел бы их пока озвучивать. Дайте нам немного времени.
— Светлана Слепцова сказала, что бежать эстафету не заслуживает.
— Нам нужно самим пообщаться с девчонками, ведь вам они многого могут не сказать. Все проанализируем и выставим сильнейший на данный момент состав.
— Но вы будете прислушиваться к желанию спортсменов при выборе четверки?
— Помимо их субъективной оценки есть еще показатели биохимии, ЭКГ. Это тоже очень важные моменты. Света показала в спринте и пасьюте другие скорости. И мы совершенно не понимаем, почему сегодня так произошло.
— Слепцова говорит, что устала, поскольку бежала все гонки чемпионата мира.
— У нее был достаточно длинный восстановительный блок. Она прекрасно себя чувствовала в первых гонках. Не может же человек за два дня потерять функциональную форму.
— Ирина Услугина сейчас в Риднау?
— Да. Если Ирина побежит, спустим ее с высоты в день старта. Если же она эстафету не побежит, то смысла приезжать в Хохфильцен для нее нет.
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— Пожалуй, это лучшая гонка в карьере, — призналась Аввакумова. — При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.
— Вы выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?
— Для меня это непринципиально. Это спорт, и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра — у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.
— Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?
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