Дмитрий Васильев: Слепцова должна закончить карьеру на мажорной ноте

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— Результаты женской индивидуальной гонки разочаровывают?

— Конечно. Ожиданий было много, кстати говоря, как и шансов. Но мне бросилась в глаза самая главная ошибка всех спортсменок — отсутствие практики выступлений именно на 15 км. Эта дистанция очень специфическая, спортсмены в основном бегают спринты, пасьюты, это более скоростные дисциплины, которые требуют быструю стрельбу. А индивидуальные гонки — немного другие, необходимо больше концентрации на огневых рубежах. Но спортсмены приучили организм к быстрой стрельбе, и когда понадобилось стрелять медленно, работа пошла не в своем ритме. Отсюда и ошибки. Наши девушки, к сожалению, не справились именно со стрельбой, не сумели перестроиться.

— Не показалось, что Ирина Старых немного перегружена?

— Не думаю. Ничего она там не перегружена, все в порядке. Было достаточно отдыха, чтобы нормально выступить в гонке. Другое дело, что много где тактически неправильно сработали. Откровенно говоря, я очень рассчитывал, что Старых будет на пьедестале в этой гонке. Но, к сожалению, не получилось.

НУЖЕН АНАЛИЗ ЭСТАФЕТ

— Перед эстафетой складывается непростая ситуация: в обойме пять девочек, Слепцова заявляет, что не заслуживает бежать эстафету, в это время Услугина все еще в Риднау. Как нужно, на ваш взгляд, в этой ситуации сформировать эстафетную четверку, чтобы показать максимально высокий результат?

— Ситуация с женской эстафетной командой совсем непростая, да. Тут, честно говоря, рекомендации давать очень сложно. Но я бы все же рекомендовал тренерам не смотреть на личные гонки, а проанализировать историю выступления именно в эстафетах на протяжении всего сезона. Это более важный момент. Ведь есть тип спортсменов, которые очень сильны в личных гонках, но неуверенно выступают в командных. И наоборот — при неуверенных стартах на личных дистанциях в командных просто преображаются и творят чудеса. Надо посмотреть, кто выступает в эстафетах стабильно и надежно, основываться на этих результатах и с учетом выступлений формировать команду.

— Ольга Подчуфарова никак не может прийти в оптимальное физическое состояние, и, очевидно, случится это уже не на этом чемпионате мира. Вы бы доверили ей бежать эстафету с учетом того, как она выступила в смешанной эстафете на прошлой неделе?

— Тут особо выбирать не приходится. У меня к Ольге претензия только одна: если ты чувствуешь, что не уверен в себе именно в плане лыжного хода, ты должен подойти к тренерам и сказать «замените меня». Ты бежишь не за себя, а за команду, нужно более ответственно к этому моменту подходить. Но она не сделала этого, и, на мой взгляд, это и явилось определяющим фактором в смешанной эстафете. Наши были укомплектованы очень сильно. Проиграли немцам три секунды, а можно было бы и рассчитывать на золото. Это решение тренеров — кого ставить на гонку. Но надо еще и со спортсменкой разговаривать, готова ли она наравне с лидерами бороться или нет.

— Как вам на этом чемпионате мира Светлана Слепцова?

— Я никаких иллюзий не строил в отношении Светы. Конечно, надо разговаривать со спортсменкой, эстафету, может быть, она и сможет неплохо пробежать. Потому что дистанция не очень длинная, скоростная, может, и выдержит. Но, конечно, Света могла бы и получше выступать. Как она заявила, это, скорее всего, ее последний чемпионат мира — хотелось бы, чтобы она на мажорной ноте закончила свое предыдущее яркое выступление.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС АВВАКУМОВОЙ

— В то время, пока наши девушки не справлялись со стрельбой, бывшая наша спортсменка Екатерина Аввакумова отстреляла ноль и на дебютном чемпионате мира стала пятой. Ее переезд в Корею потеря для нашей команды?

— Я склоняюсь к тому, что эта гонка для Аввакумовой была звездным моментом в ее карьере. Мы знаем ее давно, она выступала за сборную Санкт-Петербурга. Иллюзий особых строить не надо, у каждого спортсмена бывает звездный момент, и мне представляется, что это тот самый случай. Екатерина была и в Петербурге, потом уехала в Краснодар, потом в Ханты-Мансийск… И у нее не очень-то получалось везде. Уехала в Корею — и вот получилось. Молодец! Но я не склоняюсь к тому, что это потеря для сборной России.

— Говоря о звездном часе спортсменки, вы имеете в виду, что это высшая точка и лучше уже вряд ли будет?

— Никто не может говорить, что «вряд ли будет лучше», но мне так кажется. Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что именно это и есть звездный час Аввакумовой.

— Как считаете, в чем причина такого взлета? Все-таки Екатерина в этом сезоне не пробежала ни одной гонки на Кубке мира, выступала только на Кубке IBU и показывала там средние результаты. Всплеск в связи с новой обстановкой? Отсутствие давления? Может быть, действительно очень хорошая готовность?

— Все, что вы перечислили, и стало слагаемыми ее успеха. И смена обстановки, и удачная стрельба, и относительно неплохой ход — вот и результат. Здесь, что называется, все звезды сошлись. У каждого спортсмена такое бывает.

ПАРНЯМ СТРЕЛЯТЬ НОЛЬ, МАЛЫШКО — ОТБРОСИТЬ ВСЕ ЛИШНЕЕ

— Какие ожидания от мужской индивидуальной гонки, где побегут Шипулин, Логинов, Гараничев, Волков? На кого бы поставили?

— Всегда наблюдаю только за нашими, конечно, болеть буду за ребят. Очень хочу, чтобы сегодня у кого-то из наших спортсменов сошлись звезды, как у Аввакумовой, и кто-то взошел на подиум. Тем более, что у всех четверых шансы равные, все реально могут претендовать на медаль. Но при главном условии — обязательно стрелять ноль. Вот тогда они гарантируют себе подиум.

— Не расстроило, что олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не побежит на чемпионате мира?

— Меня расстраивает только один момент — что человек не готов. Значит, он неправильно готовился к главному старту сезона. Вот это единственное, а не то, что он не попал или его не привезли сюда, чтобы он здесь был хотя бы запасным. Для любого спортсмена неучастие в главном старте, а просто нахождение с командой как зрителя — это, наверное, самое обидное состояние. Обидно, что он плохо подготовился — вот это да.

— Неучастие — это лишь следствие его неготовности, правильно?

— Конечно. Необходимо было делать работу над ошибками предыдущих двух сезонов. Но, к сожалению, что-то пока никак не клеится. У него резко упали результаты после Олимпиады, он никак не может вернуться обратно в свою колею, на свой уровень, на котором он в принципе может быть вполне реально. Пока что не получается.

— Вы поддержите Малышко, дадите какой-то совет?

— Конечно. Его главная проблема, впрочем, да и большинства спортсменов, которые отвлекаются на бытовые проблемы. Спорт — это такая штука, которой надо уделять вот вообще все свое время. Вот тогда есть шансы завоевать серьезные награды. В противном случае посторонние вещи забирают всю энергию и не позволяют сконцентрироваться. Поэтому я Диме желаю сконцентрироваться на спорте, отбросить вообще все, что вокруг него. Только тогда он сможет достичь высоких результатов. У него, главное, все для этого есть — он талантливый, очень амбициозный спортсмен. Но надо разобраться с главной целью.

ЮРЛОВА ПОБЕЖИТ В КОНТИОЛАХТИ

— Есть ли уже четкий план, когда мы увидим Екатерину Юрлову на соревнованиях в этом году?

— Насколько я знаю, Катя готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти в начале марта. Ну и дальше посмотрим, как она будет выглядеть. Может, еще куда-нибудь ее возьмут. Сейчас она работает, она готова неплохо, как говорят, уже набрала форму. Катя должна закончить сезон на мажорной ноте с тем, чтобы активно войти в олимпийский сезон. И тогда у нее есть очень хорошие шансы попасть на Игры-2018.

— Это уже решенный вопрос, что она стартует?