Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад — 4-м, Логинов — 31-м, Волков — 99-м
Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене стартует мужская индивидуальная гонка.
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Спортсменам предстоит преодолеть 20 километров дистанции и зайти на четыре огневых рубежа. В гонке примут участие 102 биатлониста, Россию представят четыре.
Лидер сборной России Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке. Александр Логинов уйдет в гонку 31-м, а Евгений Гараничев — 73-м. Еще один россиянин Алексей Волков получил 99-й стартовый номер.
Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад отправится на дистанцию под четвертым номером. Немец Симон Шемп стартует 46-м, норвежцы уйдут на дистанцию в последней группе: Эмиль Хегле Свендсен — под 81-м номером,
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