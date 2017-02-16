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Спортсменам предстоит преодолеть 20 километров дистанции и зайти на четыре огневых рубежа. В гонке примут участие 102 биатлониста, Россию представят четыре.

Лидер сборной России Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке. Александр Логинов уйдет в гонку 31-м, а Евгений Гараничев — 73-м. Еще один россиянин Алексей Волков получил 99-й стартовый номер.