Три казахстанца выйдут на старт индивидуальной гонки чемпионата мира
Сегодня на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. В стартовом протоколе — 102 спортсмена, сообщает Sports.kz.
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Казахстан в состязании представят: Владислав Витенко — 36-й номер биба, Василий Подкорытов — 56-й, Ян Савицкий — 93-й.
Старт гонки запланирован на 19:30.
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