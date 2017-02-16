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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 9:20 | Биатлон | Sports.kz

Три казахстанца выйдут на старт индивидуальной гонки чемпионата мира

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. В стартовом протоколе — 102 спортсмена, сообщает Sports.kz.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. В стартовом протоколе — 102 спортсмена сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстан в состязании представят: Владислав Витенко — 36-й номер биба, Василий Подкорытов — 56-й, Ян Савицкий — 93-й.

Старт гонки запланирован на 19:30.

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