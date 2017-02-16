Опубликованы результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы опубликовал результаты
допинг-тестов казахстанских биатлонистов с чемпионате мира в Австрии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) —
Ранее генеральный секретарь IBU Николь Реш также подтвердила, что все результаты
Напомним, расследование в отношении казахстанских биатлонистов началось после того, как полиция Австрии обнаружила на заправочной станции коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Всех спортсменов сборной Казахстана проверили на допинг.
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