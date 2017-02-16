Опубликованы результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов

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«Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) — допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьезный, большой урок. А вот так выглядит документ от WADA, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов», — написал Мухамедиулы на своей странице в Facebook, выложив фотографии документов.

Ранее генеральный секретарь IBU Николь Реш также подтвердила, что все результаты допинг-проб, взятых у казахстанских биатлонистов и проверенных в аккредитованной лаборатории WADA, оказались отрицательными.

Напомним, расследование в отношении казахстанских биатлонистов началось после того, как полиция Австрии обнаружила на заправочной станции коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Всех спортсменов сборной Казахстана проверили на допинг.