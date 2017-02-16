Ольга Подчуфарова может пропустить сезон-2017/18
24-летняя биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова, скорее всего, пропустит сезон-2017/18. За это время победительница этапа Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира-2017 планирует принять решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру. Об этом «Известиям» рассказал источник в Союзе биатлонистов России (СБР).
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— Подчуфарова действительно задумывается о паузе в карьере, — рассказал собеседник «Известий». — Ее результаты в последнее время не соответствуют ее амбициям. Ольга считает, что ей необходим отдых. Возможно, она пропустит только один сезон, но не стоит исключать, что Подчуфарова может завершить карьеру и посвятить себя другому занятию.
Прошлый сезон Ольга Подчуфарова не смогла закончить в связи с «функциональной ямой», в которую она попала в ходе чемпионата мира-2016 в норвежском Холменколлене. В спринте Ольга стала 65-й, впервые в своей карьере не попав в гонку преследования. После той злополучной гонки Подчуфарова пропустила около шести месяцев, вернувшись в сборную лишь в июле 2016 года.
В нынешнем сезоне лучшим личным результатом спортсменки на этапах Кубка мира стало восьмое место в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве. Тем не менее тренерский штаб сборной включил Ольгу в заявку на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. В смешанной эстафете Подчуфарова показала идеальную стрельбу, но завершила первый этап лишь на 14-м месте, на 34 секунды отстав от лидера. Стоит отметить, что неудачное выступление Подчуфаровой не помешало сборной России завоевать бронзовую медаль ЧМ, которая стала первой в карьере спортсменки.
Перед стартом чемпионата мира старший тренер сборной России Виталий Норицын, комментируя форму, в которой находится Подчуфарова, заявил, что спортсменка никак не может прийти в себя после сезона-2015/16.
— Пока Ольга еще не восстановилась на сто процентов после того спада, что был у нее в прошлом сезоне. Мы надеемся, что она успеет прийти в себя на чемпионате мира, — сказал «Известиям» Виталий Норицын.
Однако окончательно восстановиться у биатлонистки, судя по всему, не получилось. В индивидуальной гонке ЧМ-2017 Ольга заняла лишь 25-е место.
Сама Ольга Подчуфарова ранее также признавалась, что хотела взять паузу еще в этом сезоне, но в последний момент передумала.
Ольга Подчуфарова — четырехкратная чемпионка мира по летнему биатлону. В австрийском Обертиллиахе на юниорском ЧМ-2013 Ольга одержала победу в гонке преследования, стала второй в спринте и третьей в эстафете. По итогам успешного выступления на этом турнире она была включена в расширенный состав основной сборной России и в марте 2013-го дебютировала в Сочи на Кубке мира. В ноябре 2013 года Подчуфарова одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостелене. В феврале 2014-го, после того как Ирина Старых покинула расположение сборной России в связи с положительным результатом
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