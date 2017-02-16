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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28790487/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 0:16 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: После промаха два последних выстрела уже не имели значения

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она допустила 4 промаха и заняла 15-е место.

«На первой “стойке” было трудно, ноги были очень тяжёлыми. На второй “лёжке” не могу объяснить, что произошло. Самочувствие было хорошее, а условия достаточно лёгкие. На последней стрельбе я могла обеспечить себе хорошую позицию, но третьим выстрелом не закрыли мишень. Может быть, поторопилась. Я была полностью сконцентрирована на нём, а два следующих выстрела уже не имели значения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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