Мякяряйнен: После промаха два последних выстрела уже не имели значения

«На первой “стойке” было трудно, ноги были очень тяжёлыми. На второй “лёжке” не могу объяснить, что произошло. Самочувствие было хорошее, а условия достаточно лёгкие. На последней стрельбе я могла обеспечить себе хорошую позицию, но третьим выстрелом не закрыли мишень. Может быть, поторопилась. Я была полностью сконцентрирована на нём, а два следующих выстрела уже не имели значения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.