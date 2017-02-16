Мякяряйнен: После промаха два последних выстрела уже не имели значения
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она допустила 4 промаха и заняла 15-е место.
«На первой “стойке” было трудно, ноги были очень тяжёлыми. На второй “лёжке” не могу объяснить, что произошло. Самочувствие было хорошее, а условия достаточно лёгкие. На последней стрельбе я могла обеспечить себе хорошую позицию, но третьим выстрелом не закрыли мишень. Может быть, поторопилась. Я была полностью сконцентрирована на нём, а два следующих выстрела уже не имели значения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.
|
|
|
|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter