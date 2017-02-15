Биатлонист Волков присоединился к сборной России на чемпионате мира

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В четверг на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка. Россию будут представлять Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Волков.

Волков заключительный этап подготовки к чемпионату мира проводил в итальянском Риднау. Вместе с ним там работал еще один олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко, который находится в резерве команды.