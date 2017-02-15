Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира

«Этот чемпионат мира проходит для меня сложно. Меня как будто не было на стрельбе, я как бы пропустила её. Я не представляю, как мне готовиться к следующим гонкам. Сегодня я провела гонку бездумно. Меня как будто нет на чемпионате мира, и в первую очередь от этого грустно мне самой», — приводит слова Дорен-Абер Nordic Magazine.



В общем зачёте Кубка мира Дорен-Абер занимает четвёртое место.