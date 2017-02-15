Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира
Французская биатлонистка Мари
Дорен-Абер прокомментировала своё выступление на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, в частности в индивидуальной гонке, по итогам которой она завоевала 40-е место с четырьмя промахами.
«Этот чемпионат мира проходит для меня сложно. Меня как будто не было на стрельбе, я как бы пропустила её. Я не представляю, как мне готовиться к следующим гонкам. Сегодня я провела гонку бездумно. Меня как будто нет на чемпионате мира, и в первую очередь от этого грустно мне самой», — приводит слова
В общем зачёте Кубка мира
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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