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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 22:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер прокомментировала своё выступление на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, в частности в индивидуальной гонке, по итогам которой она завоевала 40-е место с четырьмя промахами.

«Этот чемпионат мира проходит для меня сложно. Меня как будто не было на стрельбе, я как бы пропустила её. Я не представляю, как мне готовиться к следующим гонкам. Сегодня я провела гонку бездумно. Меня как будто нет на чемпионате мира, и в первую очередь от этого грустно мне самой», — приводит слова Дорен-Абер Nordic Magazine.

В общем зачёте Кубка мира Дорен-Абер занимает четвёртое место.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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