Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд

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Для Лауры медаль в индивидуальной гонке стала уже девятой. До этого она выиграла смешанную эстафету и гонку преследования, а на прошлом чемпионате мира в Холменколлене золото в гонке преследования, серебро в масс-старте, а также бронзовые медали в спринте, индивидуальной гонке и эстафете.