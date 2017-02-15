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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 22:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, повторила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству наград на чемпионатах мира, завоёванных подряд.

Немецкая <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Лаура</span> Дальмайер одержавшая победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене повторила рекорд норвежки Туры <span class=error>Бергер</span> по количеству наград на чемпионатах мира завоёванных подряд. Увеличить
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Для Лауры медаль в индивидуальной гонке стала уже девятой. До этого она выиграла смешанную эстафету и гонку преследования, а на прошлом чемпионате мира в Холменколлене золото в гонке преследования, серебро в масс-старте, а также бронзовые медали в спринте, индивидуальной гонке и эстафете.
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Резцова: Тренеры сборной не имели альтернативы при выборе биатлонисток на ЧМ

Резцова: Тренеры сборной не имели альтернативы при выборе биатлонисток на ЧМ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренеры сборной России по биатлону не имели альтернативы при формировании состава женской команды на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.
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