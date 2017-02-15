Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, повторила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству наград на чемпионатах мира, завоёванных подряд.
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Для Лауры медаль в индивидуальной гонке стала уже девятой. До этого она выиграла смешанную эстафету и гонку преследования, а на прошлом чемпионате мира в Холменколлене золото в гонке преследования, серебро в
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