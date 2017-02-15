«Мы знаем, что у вас допинг, лучше признавайтесь сами»
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что изученные образцы
допинг-тестов казахстанских спортсменов, взятые накануне старта турнира дали отрицательный результат. Тем не менее, расследование пока продолжается.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом и у делегации Казахстана есть серьезные вопросы к тому, как была обставлена вся эта история. Лидер женской сборной Галина Вишневская подробно рассказала о событиях того вечера, когда к команде нагрянула австрийская полиция.
— Накануне смешанной эстафеты, прямо во время ужина к нам вломилась австрийская полиция, — стала вспоминать Вишневская. — Человек 30! Нам ничего не объяснили, сказали лишь, что это связано с допингом. И добавили: «С этого момента вы не можете пользоваться телефонами». Никто ничего не понимал. Даже сообразить сначала не могли, свидетели мы или подозреваемые.
— Когда все прояснилось?
— Если честно, диалог с самого начала строился не очень хорошо. Они говорили: «Мы знаем, что вы принимаете допинг. Сознавайтесь сейчас — или будет только хуже».
— Что было потом?
— Нас отвели в комнаты. Забрали все телефоны и девайсы, не оставив даже шанса сделать хотя бы звонок
— Что было у вас?
— «Но-шпа», «Антигриппин» и леденцы для горла. Причем они ничего изъятого не описали — просто кидали все в пакет. Помимо этого у нас забрали все телефоны, компьютеры и планшеты. Попросили выложить им коды доступа от каждого из девайсов. Все записали. После обыска в номерах нас поодиночке стали отвозить в полицейский участок. Допрашивали там до 5 утра, хотя прекрасно знали, что в этот день у нас соревнования.
— Как происходил допрос?
— Меня повезли в участок первой. Было очень страшно. Сначала даже переводчика не было. Лишь когда приехали наши, выдохнула. Первый раз в жизни у меня сняли отпечатки пальцев. Все выглядело так, будто мы жесткие бандиты — и нас повязали. Одна обстановка устрашала: вокруг клетки. Плюс с нами обращались предельно грубо. «У вас есть», «мы знаем», «мы уверены»….
— Потом был
— Да. Во время допроса зашел еще один сотрудник полиции и сказал мне: «Пойдем, попьешь воды». Я не поняла, ведь жажды не было. Объяснили, что нужно сдавать
— Даже преступникам дают право на один звонок.
— У нас такого права не было.
— Потом вас отпустили в гостиницу?
— Нас еще буквально заставили подписать бумаги на немецком языке. Никто не понимал, что там написано. Судя по всему, это было согласие на обработку персональных данных.
— Телефоны вам вернули?
— Только лекарства. Все средства связи
— С родителями связывались?
— А как? Они все узнали на следующий день. Папа очень любит смотреть «Матч ТВ» и услышал обо всем из трансляции. Кстати, Дмитрий Губерниев теперь должен ему телевизор.
— Почему?
— Папа сломал телевизор пополам, когда Дмитрий не очень точно выразился по поводу допинга в нашей команде. У нас все очень болезненно отреагировали на происходящее. Все знают, что никакой допинг мы никогда не употребляли.
— От австрийской полиции
— Какой там. Да мы уже особо и не ждем. Хотя бы пусть вернут телефоны — уже полегче будет. Зачем они им нужны столько времени, мы не понимаем. Мы поддерживаем борьбу с допингом, но она должна быть в рамках правил. Надеемся, ни с кем не повторится того, что было с нами.
Владимир ИВАНОВ
из Хохфильцена.
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