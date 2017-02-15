Резцова: Тренеры сборной не имели альтернативы при выборе биатлонисток на ЧМ
МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренеры сборной России по биатлону не имели альтернативы при формировании состава женской команды на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.
По итогам индивидуальной гонки в среду лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. В составе команды на чемпионате мира после отстранения от соревнований в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил Екатерины Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен осталось пять биатлонисток: Татьяна Акимова, Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ирина Услугина.
«Выбирать сейчас не из кого, потому что мы молодежью разбрасываемся. Только один раз Кайшеву поставили, один раз — Сливко, что сотворили с Услугиной, ни разу не поставили Виролайнен. И доводили до изнеможения Акимову и Подчуфарову, считая их незаменимыми лидерами, а результат все показал», — сказала Резцова.
«Слепцова сказала, что недостойна выступать в эстафете. А стоит теперь в эстафете выступать, и кому вообще? Не из кого выбирать, кроме этой четверки, и заменить их некем, молодежи нет», — добавила она.
На прошлогоднем чемпионате мира в Холменколлене сборная России впервые в истории осталась без медалей. В Хохфильцене у сборной России на данный момент на счету одна бронзовая медаль в смешанной эстафете.
«Нам обещали, что не повторится того, что происходило год назад в Холменколлене, но
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