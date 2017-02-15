Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28789502/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 21:32 | Биатлон | ТАСС

Резцова: Тренеры сборной не имели альтернативы при выборе биатлонисток на ЧМ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренеры сборной России по биатлону не имели альтернативы при формировании состава женской команды на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

По итогам индивидуальной гонки в среду лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. В составе команды на чемпионате мира после отстранения от соревнований в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил Екатерины Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен осталось пять биатлонисток: Татьяна Акимова, Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ирина Услугина.

«Выбирать сейчас не из кого, потому что мы молодежью разбрасываемся. Только один раз Кайшеву поставили, один раз — Сливко, что сотворили с Услугиной, ни разу не поставили Виролайнен. И доводили до изнеможения Акимову и Подчуфарову, считая их незаменимыми лидерами, а результат все показал», — сказала Резцова.

«Слепцова сказала, что недостойна выступать в эстафете. А стоит теперь в эстафете выступать, и кому вообще? Не из кого выбирать, кроме этой четверки, и заменить их некем, молодежи нет», — добавила она.

На прошлогоднем чемпионате мира в Холменколлене сборная России впервые в истории осталась без медалей. В Хохфильцене у сборной России на данный момент на счету одна бронзовая медаль в смешанной эстафете.

«Нам обещали, что не повторится того, что происходило год назад в Холменколлене, но что-то мы пока не видим улучшений. Одна из причин сегодняшнего плачевного выступления — атмосфера к команде, в которой нет взаимопонимания тренера и спортсменов, нет нормального общения. Ведь перед чемпионатом мира было время, когда можно было бы поработать с каждым индивидуально, проработать ошибки каждого. Более того, было время проработать каждого в дисциплине, в которой на него рассчитывали, а не ставить по принципу получится-не получится», — сказала Резцова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

«Мы знаем, что у вас допинг, лучше признавайтесь сами»

«Мы знаем, что у вас допинг, лучше признавайтесь сами»

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что изученные образцы допинг-тестов казахстанских спортсменов, взятые накануне старта турнира дали отрицательный результат. Тем не менее, расследование пока продолжается.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

IBU признал невиновными казахстанских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга

Аввакумова заявила, что не ставила цель обойти россиянок на ЧМ по биатлону

Агент: ФИФА в течение недели рассмотрит обращение Петреску по долгам "Кубани"