Тихонов заявил, что атмосфера в сборной РФ такая, будто кого-то похоронили
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Атмосфера в сборной России по биатлону на чемпионате мира такая, словно команда находится на похоронах, заявил «Р-Спорт» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
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Видимо, что-то случилось...
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Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова показала 26-й результат (+4.03,0, 2 промаха) по итогам индивидуальной гонки на 15 километров на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону. Ирина Старых заняла 42-е место (+5.11,2; 3), Татьяна Акимова стала 51-й (+6.12,3; 5), а Светлана Слепцова — 71-й (+7.53,7; 5).
«Я присутствую третий день. Знаете, как будто
Собеседник агентства отметил, что в неудачах женской сборной стоит винить тренеров. «Перепад по скорости прохождения трассы непонятен даже мне. В одной гонке они могут бороться с (Кайсой) Мякярайнен, во второй гонке проигрывают невероятно сколько. Наше поколение всегда готовилось к чемпионату мира, — отметил Тихонов. — У нас тоже были промежуточные старты, были коммерческие гонки, но у нас задача была (выиграть) чемпионат мира. Сейчас — трудно сказать».
«С девочками я здесь увиделся, поздоровался. Со Старых брать
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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