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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 21:06 | Биатлон | Р-Спорт

Тихонов заявил, что атмосфера в сборной РФ такая, будто кого-то похоронили

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Атмосфера в сборной России по биатлону на чемпионате мира такая, словно команда находится на похоронах, заявил «Р-Спорт» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Атмосфера в сборной России по биатлону на чемпионате мира такая словно команда находится на похоронах заявил Р-Спорт четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Увеличить
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Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова показала 26-й результат (+4.03,0, 2 промаха) по итогам индивидуальной гонки на 15 километров на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону. Ирина Старых заняла 42-е место (+5.11,2; 3), Татьяна Акимова стала 51-й (+6.12,3; 5), а Светлана Слепцова — 71-й (+7.53,7; 5).

«Я присутствую третий день. Знаете, как будто кого-то похоронили. Ни улыбок, ни интересного общения. Просто не узнаю российский биатлон. Самое страшное, что пробежав гонку, они на следующий день опять тренируются. Я никак не могу сломать эту систему. Надо восстанавливаться, накапливать энергию и выходить к следующему старту. Они выхолащивают себя до конца, ходят по одним и тем же граблям — никак не можем вернуться к нашей школе. Это самое страшное», — сказал Тихонов по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в неудачах женской сборной стоит винить тренеров. «Перепад по скорости прохождения трассы непонятен даже мне. В одной гонке они могут бороться с (Кайсой) Мякярайнен, во второй гонке проигрывают невероятно сколько. Наше поколение всегда готовилось к чемпионату мира, — отметил Тихонов. — У нас тоже были промежуточные старты, были коммерческие гонки, но у нас задача была (выиграть) чемпионат мира. Сейчас — трудно сказать».

«С девочками я здесь увиделся, поздоровался. Со Старых брать что-либо трудно — девушка три года мучилась, родила ребенка. Акимова еще не набралась опыта. Скажу прямо: все претензии — от руководства и до тренеров женской команды», — добавил он.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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