Состояние биатлонистки Виролайнен, покинувшей ЧМ из-за болезни, улучшилось

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«Эта проблема появилась у Дарьи не сегодня и не вчера, а во время старта на нервах произошло обострение. Она все эмоции копит в себе, не пускает их наружу, — сообщила Резцова. — Сейчас она лечится, ей лучше, но все это займет не один день».

Резцова отметила, что очень рада, что Виролайнен уехала из Хохфильцена. «Сейчас я даже рада, что она не на чемпионате Европы — в этой “дерготне”. Теперь она будет готовиться к следующему этапу Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), и хотелось бы, чтобы она завершила сезон на хорошей ноте, взяв Кубок Европы. А затем спокойно, вылечив все болячки, готовилась к Олимпиаде в Южной Корее», — рассказала Резцова.

Виролайнен входила в число семи спортсменок, попавших в состав женской команды на чемпионат мира. 10 февраля спортсменка покинула сборную и отправилась в Москву.