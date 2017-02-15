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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 20:52 | Биатлон | ТАСС

Резцова: Пятое место биатлонистки Аввакумовой в индивидуальной гонке ЧМ закономерно

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону Екатерины Аввакумовой, выступающей за сборную Южной Кореи, стало закономерным результатом спокойной подготовки. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

По словам олимпийской чемпионки это закономерность и показатель того что спортсмены уезжая выступать за другие страны находятся в спокойной обстановке. Увеличить
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Аввакумова преодолела дистанцию, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место.

«Это закономерность и показатель того, что спортсмены, уезжая выступать за другие страны, находятся в спокойной обстановке, — отметила Резцова. — Вокруг них нет ажиотажа при отборе на старты, их никто не дергает, они вписались в коллектив, где спортсмены на вес золота, где к ним правильно относятся. А у нас все решается в разборках — «давайте мою поставим на старт, нет — давайте мою».

В настоящее время за сборную Южной Кореи на чемпионате мира выступают Аввакумова и Анна Фролина. «Они ведь были ненамного слабее остальных, когда их игнорировали в сборной. Просто их не захотели, — подчеркнула Резцова. — Вот поэтому люди и изыскивают варианты, чтобы на полпути не бросать карьеру».

Чемпионка мира по летнему биатлону Аввакумова приняла спортивное гражданство Южной Кореи в 2017 году. Фролина, чемпионка мира — 2009 в эстафете, выступает за Южную Корею с сезона-2015/16, южнокорейское гражданство она получила 31 марта 2016 года.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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