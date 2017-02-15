Резцова: Пятое место биатлонистки Аввакумовой в индивидуальной гонке ЧМ закономерно
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону Екатерины Аввакумовой, выступающей за сборную Южной Кореи, стало закономерным результатом спокойной подготовки. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
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Аввакумова преодолела дистанцию, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место.
«Это закономерность и показатель того, что спортсмены, уезжая выступать за другие страны, находятся в спокойной обстановке, — отметила Резцова. — Вокруг них нет ажиотажа при отборе на старты, их никто не дергает, они вписались в коллектив, где спортсмены на вес золота, где к ним правильно относятся. А у нас все решается в разборках — «давайте мою поставим на старт, нет — давайте мою».
В настоящее время за сборную Южной Кореи на чемпионате мира выступают Аввакумова и Анна Фролина. «Они ведь были ненамного слабее остальных, когда их игнорировали в сборной. Просто их не захотели, — подчеркнула Резцова. — Вот поэтому люди и изыскивают варианты, чтобы на полпути не бросать карьеру».
Чемпионка мира по летнему биатлону Аввакумова приняла спортивное гражданство Южной Кореи в 2017 году. Фролина, чемпионка мира — 2009 в эстафете, выступает за Южную Корею с сезона-2015/16, южнокорейское гражданство она получила 31 марта 2016 года.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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