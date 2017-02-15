Резцова: Пятое место биатлонистки Аввакумовой в индивидуальной гонке ЧМ закономерно

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Аввакумова преодолела дистанцию, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место.

«Это закономерность и показатель того, что спортсмены, уезжая выступать за другие страны, находятся в спокойной обстановке, — отметила Резцова. — Вокруг них нет ажиотажа при отборе на старты, их никто не дергает, они вписались в коллектив, где спортсмены на вес золота, где к ним правильно относятся. А у нас все решается в разборках — «давайте мою поставим на старт, нет — давайте мою».

В настоящее время за сборную Южной Кореи на чемпионате мира выступают Аввакумова и Анна Фролина. «Они ведь были ненамного слабее остальных, когда их игнорировали в сборной. Просто их не захотели, — подчеркнула Резцова. — Вот поэтому люди и изыскивают варианты, чтобы на полпути не бросать карьеру».

Чемпионка мира по летнему биатлону Аввакумова приняла спортивное гражданство Южной Кореи в 2017 году. Фролина, чемпионка мира — 2009 в эстафете, выступает за Южную Корею с сезона-2015/16, южнокорейское гражданство она получила 31 марта 2016 года.