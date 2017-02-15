Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28788793/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 20:20 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Стал известен стартовый протокол мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, который пройдёт в четверг, 16 февраля.

Стал известен стартовый протокол мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене который пройдёт в четверг 16 февраля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым на дистанцию отправится россиянин Антон Шипулин. Александр Логинов стартует 31-м, Евгений Гараничев — 73-м, а Алексей Волков — 99-м.

Француз Мартен Фуркад уйдёт на трассу четвёртым, немец Симон Шемпп — 46-м, а норвежцы Эмиль Хегле Свендсен, Уле-Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бё — 81-м, 95-м и 96-м соответственно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Резцова: Пятое место биатлонистки Аввакумовой в индивидуальной гонке ЧМ закономерно

Резцова: Пятое место биатлонистки Аввакумовой в индивидуальной гонке ЧМ закономерно

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону Екатерины Аввакумовой, выступающей за сборную Южной Кореи, стало закономерным результатом спокойной подготовки. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России