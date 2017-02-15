Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
Стал известен стартовый протокол мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, который пройдёт в четверг, 16 февраля.
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Первым на дистанцию отправится россиянин Антон Шипулин. Александр Логинов стартует 31-м, Евгений Гараничев — 73-м, а Алексей Волков — 99-м.
Француз Мартен Фуркад уйдёт на трассу четвёртым, немец Симон Шемпп — 46-м, а норвежцы Эмиль Хегле Свендсен,
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