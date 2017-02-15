Приговор женской сборной

За последние два десятка лет в истории женского биатлона был лишь один случай, когда спортсменка, допустившая в индивидуальной гонке три промаха, сумела подняться на пьедестал на главном старте сезона. Было это в 2001-м на чемпионате мира в словенской Поклюке в исполнении норвежки Лив-Грет Пуаре.

Российские девушки — не норвежки. Залогом успеха для них всегда была прежде всего чистая стрельба. Нулевая. 20 из 20-ти — именно так одерживались те немногие победы, о которых сейчас болельщики вспоминают с придыханием.

Это я к тому, что к середине 15-километровой дистанции самая быстрая из российских спортсменок Татьяна Акимова имела в активе три штрафные минуты, Светлана Слепцова — две, и это было исчерпывающим подтверждением того, что надежда у России осталась в этой гонке лишь одна и зовут ее Ирина Старых.

Четвертую из участниц Ольгу Подчуфарову можно было не брать в расчет уже до старта. Ольга имела 84-й стартовый номер, но при ее габаритах и достаточно критичном для биатлона весе и при том, что стадионный термометр сильно зашкаливал за обещанные «+11», это был смертный приговор, ибо снег резался лыжами, как мягкое масло — лыжня необратимо разбивалась на глазах.

Акимову потому и поставили первой из российской четверки. Главный тренер сборной Александр Касперович сказал на пристрелке, что тренерский штаб постарался обеспечить Татьяне наиболее комфортные условия — не заставлять спортсменку со слишком уязвимой нервной системой чрезмерно долго ждать своего старта.

Еще Касперович сказал о том, что Акимова набирает форму. На глазах. От гонки к гонке.

Дарья ДОМРАЧЕВА. Reuters

То, что происходило на лыжне, говорило о другом. Там у Татьяны набирались лишь промахи — пять штук к заключительному финишному кругу.

Иллюзии по поводу того, что гонка может принести российской команде результат, за который хотя бы не будет стыдно, развеялись достаточно быстро — еще до того, как на свою первую стрельбу пришла ударная троица в составе медалисток нынешнего чемпионата Дарьи Домрачевой, Анаис Шевалье и Лауры Дальмайер. Без потерь рубеж прошла лишь трехкратная олимпийская чемпионка и хотелось надеяться, что «пятнашка» станет для Домрачевой не менее удачной, нежели воскресный пасьют.

Если не считать разбитости лыжни, на которую, впрочем, никто из лидеров особо не сетовал, у Домрачевой, конечно же, было некоторое преимущество перед теми, кто стартовал раньше нее — можно было ориентироваться на чужие результаты.

С другой стороны, было как-то неловко применять к выступлению Домрачевой слово «легко», зная, что в отеле неподалеку от стадиона спортсменку дожидается пятимесячная дочь. После того как Даша стала второй в воскресной гонке преследования, главной героиней чемпионата стала конечно же она. Всем хотелось понять: каким образом выдающаяся спортсменка сумела вернуться в элиту женского биатлона за столь непродолжительное время?

Говорили об уникальных методиках норвежского тренера Домрачевой Рогера Груббена, работающего в последние годы с Оле Эйнаром Бьорндаленом — самым великим гонщиком за всю историю мирового биатлона. О том, что лыжи всей белорусской сборной готовил один из лучших сервисменов мира Даниэль Мюллер. О том, что за каждый участок работы отвечает в команде Домрачевой-Бьорндалена высококлассный «штучный» специалист. И даже о том, что благодаря замужеству Дарья получила совершенно уникальную возможность иметь в спарринг-партнерах чуть ли всю мужскую сборную Норвегии.

Дарья ДОМРАЧЕВА и Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН. Reuters

Можно было сказать короче: за время, прошедшее с момента появления дочки на свет, Домрачева не сделала ни одного неверного движения. Путь к завоеванному в Хохфильцене серебру был для нее, образно говоря, постоянным балансом на проволоке. Любая ошибка в подготовке могла бы обернуться потерей времени, время же было расписано по минутам. Понятно, что сколь-нибудь солидный запас, который мог бы позволить спортсменке вообще не думать о соперницах, Даша не могла бы наработать за столь короткий срок при всем желании. Наверное, поэтому в индивидуальной гонке у нее и случилась осечка в виде двух промахов на втором рубеже и еще одного — на последнем. Даже при этом было очевидно, что белоруска справилась с главной задачей — она вернулась и продолжила набирать ход: даже эта изматывающая гонка была всего лишь частью глобального рабочего плана. Пусть и не самой удачной его частью.

Золото в этом 15-километровом испытании досталось Лауре Дальмайер. Почти десять лет назад на одном из этапов Кубка мира, где первенствовала легендарная Магдалена Нойнер, а серебро завоевала Слепцова, Светлана сказала в адрес соперницы: «Иногда мне кажется, что она может все!».

Такие же слова в Хохфильцене хотелось употребить по отношению к Дальмайер. Свою борьбу с Габриэлой Коукаловой немка вела в какой-то отдельно взятой реальности, где по большому счету не было в среду никаких других претенденток, способных вмешаться в немецко-чешскую дуэль: итальянка Алесия Рундгальер, завершившая дистанцию без штрафных минут и ставшая третьей, проиграла Лауре 1.45,6, при том, что у последней (как и у Коукаловой) имелась минута штрафа. Просто если ту же Домрачеву или Мякарайнен можно было легко представить в компании сильнейших (к слову, они показали в этой гонке шестой и второй ход), то ни об одной российской спортсменке такого нельзя было сказать в принципе.

Габриэла КОУКАЛОВА. AFP 2017

Почему? Наверное потому, что на пути каждой из спортсменок к главному старту сезона было допущено слишком много неверных шагов. Для Старых и Слепцовой главным стартом, как ни крути, был чемпионат Европы, где обе выступили превосходно и получили в довесок к наградам реакцию организма в виде резкого снижения функциональной готовности, Акимову просто не смогли должным образом вывести на пик формы, в отношении Подчуфаровой вообще непонятно — иронизировать или сокрушаться: вот уже который сезон спортсменку безуспешно лечат от неизвестной хвори, списывают на эту хворь неспособность организма держать нагрузки, и надеются, что все это в один прекрасный день рассосется само собой, периодически на чем свет стоит костеря врачей.

В 2009-м, когда ничем не примечательный австриец Кристоф Зуманн, которому на тот момент было 33 года, вдруг начал убирать со своего пути одного за другим всех соперников, дважды став вторым на чемпионате мира в Пхенчхане, я спросила его, в чем причина столь резкого качественного сдвига.

— Я поменял в подготовке все, — ответил австриец. — Стал гораздо больше работать над стрельбой, оттачивать каждую мелочь. Увеличил время, которое провожу в тренажерном зале. Много работаю со штангой, причем делаю упор на более интенсивную работу, чем бы не занимался. Стал иначе питаться и похудел почти на 10 килограмм. Сейчас чувствую себя просто замечательно — даже зимой простужаться перестал. В общем, жизнь наладилась. Можете считать, что я нашел ключик к успеху. Тяжелая работа, концентрация, правильное восстановление и, как результат — высокие места. Если они кого-то и удивляют, так не меня.

Стоит ли продолжать сокрушаться по поводу очередного проваленного российской командой дня? Думаю, нет. Скорее стоит удивляться тому, что многочисленные тренеры российской сборной из года в год продолжают талдычить о каком-то гипотетически достижимом результате, убеждая общественность (и прежде всего спортивное руководство страны) в его реальности, но не желают при этом ничего менять — ни в методиках, ни в своем отношении к делу. Вот в очередной раз и получили то, что наработали, оставив болельщикам единственную доступную тем возможность: продолжать вопреки всему надеяться на чудо.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хохфильцена.