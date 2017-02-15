Приговор женской сборной
В среду Лаура Дальмайер завоевала в индивидуальной гонке уже вторую личную золотую медаль.
Вице-чемпионка Габриэла Коукалова сказала в адрес немки: «Увы, она недосягаема. Хотя я очень старалась ее обогнать».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За последние два десятка лет в истории женского биатлона был лишь один случай, когда спортсменка, допустившая в индивидуальной гонке три промаха, сумела подняться на пьедестал на главном старте сезона. Было это в 2001-м на чемпионате мира в словенской Поклюке в исполнении норвежки
Российские девушки — не норвежки. Залогом успеха для них всегда была прежде всего чистая стрельба. Нулевая. 20 из 20-ти — именно так одерживались те немногие победы, о которых сейчас болельщики вспоминают с придыханием.
Это я к тому, что к середине 15-километровой дистанции самая быстрая из российских спортсменок Татьяна Акимова имела в активе три штрафные минуты, Светлана Слепцова — две, и это было исчерпывающим подтверждением того, что надежда у России осталась в этой гонке лишь одна и зовут ее Ирина Старых.
Четвертую из участниц Ольгу Подчуфарову можно было не брать в расчет уже до старта. Ольга имела 84-й стартовый номер, но при ее габаритах и достаточно критичном для биатлона весе и при том, что стадионный термометр сильно зашкаливал за обещанные «+11», это был смертный приговор, ибо снег резался лыжами, как мягкое масло — лыжня необратимо разбивалась на глазах.
Акимову потому и поставили первой из российской четверки. Главный тренер сборной Александр Касперович сказал на пристрелке, что тренерский штаб постарался обеспечить Татьяне наиболее комфортные условия — не заставлять спортсменку со слишком уязвимой нервной системой чрезмерно долго ждать своего старта.
Еще Касперович сказал о том, что Акимова набирает форму. На глазах. От гонки к гонке.
То, что происходило на лыжне, говорило о другом. Там у Татьяны набирались лишь промахи — пять штук к заключительному финишному кругу.
Иллюзии по поводу того, что гонка может принести российской команде результат, за который хотя бы не будет стыдно, развеялись достаточно быстро — еще до того, как на свою первую стрельбу пришла ударная троица в составе медалисток нынешнего чемпионата Дарьи Домрачевой, Анаис Шевалье и Лауры Дальмайер. Без потерь рубеж прошла лишь трехкратная олимпийская чемпионка и хотелось надеяться, что «пятнашка» станет для Домрачевой не менее удачной, нежели воскресный пасьют.
Если не считать разбитости лыжни, на которую, впрочем, никто из лидеров особо не сетовал, у Домрачевой, конечно же, было некоторое преимущество перед теми, кто стартовал раньше нее — можно было ориентироваться на чужие результаты.
С другой стороны, было
Говорили об уникальных методиках норвежского тренера Домрачевой Рогера Груббена, работающего в последние годы с Оле Эйнаром Бьорндаленом — самым великим гонщиком за всю историю мирового биатлона. О том, что лыжи всей белорусской сборной готовил один из лучших сервисменов мира Даниэль Мюллер. О том, что за каждый участок работы отвечает в команде
Можно было сказать короче: за время, прошедшее с момента появления дочки на свет, Домрачева не сделала ни одного неверного движения. Путь к завоеванному в Хохфильцене серебру был для нее, образно говоря, постоянным балансом на проволоке. Любая ошибка в подготовке могла бы обернуться потерей времени, время же было расписано по минутам. Понятно, что
Золото в этом 15-километровом испытании досталось Лауре Дальмайер. Почти десять лет назад на одном из этапов Кубка мира, где первенствовала легендарная Магдалена Нойнер, а серебро завоевала Слепцова, Светлана сказала в адрес соперницы: «Иногда мне кажется, что она может все!».
Такие же слова в Хохфильцене хотелось употребить по отношению к Дальмайер. Свою борьбу с Габриэлой Коукаловой немка вела в
Почему? Наверное потому, что на пути каждой из спортсменок к главному старту сезона было допущено слишком много неверных шагов. Для Старых и Слепцовой главным стартом, как ни крути, был чемпионат Европы, где обе выступили превосходно и получили в довесок к наградам реакцию организма в виде резкого снижения функциональной готовности, Акимову просто не смогли должным образом вывести на пик формы, в отношении Подчуфаровой вообще непонятно — иронизировать или сокрушаться: вот уже который сезон спортсменку безуспешно лечат от неизвестной хвори, списывают на эту хворь неспособность организма держать нагрузки, и надеются, что все это в один прекрасный день рассосется само собой, периодически на чем свет стоит костеря врачей.
В 2009-м, когда ничем не примечательный австриец Кристоф Зуманн, которому на тот момент было 33 года, вдруг начал убирать со своего пути одного за другим всех соперников, дважды став вторым на чемпионате мира в Пхенчхане, я спросила его, в чем причина столь резкого качественного сдвига.
— Я поменял в подготовке все, — ответил австриец. — Стал гораздо больше работать над стрельбой, оттачивать каждую мелочь. Увеличил время, которое провожу в тренажерном зале. Много работаю со штангой, причем делаю упор на более интенсивную работу, чем бы не занимался. Стал иначе питаться и похудел почти на 10 килограмм. Сейчас чувствую себя просто замечательно — даже зимой простужаться перестал. В общем, жизнь наладилась. Можете считать, что я нашел ключик к успеху. Тяжелая работа, концентрация, правильное восстановление и, как результат — высокие места. Если они
Стоит ли продолжать сокрушаться по поводу очередного проваленного российской командой дня? Думаю, нет. Скорее стоит удивляться тому, что многочисленные тренеры российской сборной из года в год продолжают талдычить о
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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