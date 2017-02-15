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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:59 | Биатлон | ТАСС

IBU признал невиновными казахстанских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) признал невиновными казахстанских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный секретарь IBU Николь Реш.

Накануне чемпионата мира в австрийском Хохфильцене правоохранительные органы Австрии провели обыски в расположении сборной Казахстана в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. В ходе следственных мероприятий были обнаружены медицинские препараты. После этого члены сборной Казахстана прошли дополнительное допинг- тестирование.

«Нет причины применять санкции в отношении казахстанской команды. Однако полиция не остановила расследование, которое может продолжаться еще несколько месяцев. Доказано, что спортсмены, которые выступают на чемпионате мира, абсолютно чисты», — сказала Реш.
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