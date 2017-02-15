IBU признал невиновными казахстанских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга

Накануне чемпионата мира в австрийском Хохфильцене правоохранительные органы Австрии провели обыски в расположении сборной Казахстана в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. В ходе следственных мероприятий были обнаружены медицинские препараты. После этого члены сборной Казахстана прошли дополнительное допинг- тестирование.

«Нет причины применять санкции в отношении казахстанской команды. Однако полиция не остановила расследование, которое может продолжаться еще несколько месяцев. Доказано, что спортсмены, которые выступают на чемпионате мира, абсолютно чисты», — сказала Реш.