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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 20:00 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Екатерина Аввакумова: Никакой обиды на Россию у меня нет

Екатерина Аввакумова, занявшая пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнула, что эта гонка стала лучшей в ее карьере, передает спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка два года назад выступала на Универсиаде за Россию, а в этом сезоне получила корейское гражданство.

— Пока еще ничего не понимаю, — призналась Аввакумова. — Хотя выступление для меня, конечно, хорошее. Пожалуй, это лучшая гонка в карьере. При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.

— Вы сегодня выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?

— Для меня это не принципиально. Это спорт — и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра — у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.

— Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?

— Каких-то конкретных именно на Хохфильцен — не было. Цель другая — подняться в Кубке наций, чтобы на Олимпиаде могли выступить четыре человека, а не два.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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