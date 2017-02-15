Екатерина Аввакумова: Никакой обиды на Россию у меня нет

— Пока еще ничего не понимаю, — призналась Аввакумова. — Хотя выступление для меня, конечно, хорошее. Пожалуй, это лучшая гонка в карьере. При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.

— Вы сегодня выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?

— Для меня это не принципиально. Это спорт — и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра — у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.

— Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?