Екатерина Аввакумова: Никакой обиды на Россию у меня нет
Екатерина Аввакумова, занявшая пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнула, что эта гонка стала лучшей в ее карьере, передает спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка два года назад выступала на Универсиаде за Россию, а в этом сезоне получила корейское гражданство.
— Пока еще ничего не понимаю, — призналась Аввакумова. — Хотя выступление для меня, конечно, хорошее. Пожалуй, это лучшая гонка в карьере. При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.
— Вы сегодня выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?
— Для меня это не принципиально. Это спорт — и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра — у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.
— Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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