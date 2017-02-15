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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:30 | Биатлон | ТАСС

Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафете на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка заявила журналистам после финиша в индивидуальной гонке.

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Лучшей из представительниц российской команды в индивидуальной гонке стала Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Слепцова — 71-е. Последняя после финиша заявила, что считает нецелесообразным свое участие в эстафете в связи с переутомлением.

«Я готова бежать в эстафетной гонке. Но все на усмотрение тренеров: если скажут бежать, то побегу, если нет — то вопросов не возникнет. Для меня не принципиально, какой этап бежать. В плане стрельбы я волнения не испытываю, а что касается хода, то все зависит от решения тренеров: первый этап в смешанной эстафете и первый этап в классической эстафете — это несколько разные скорости», — сказала Подчуфарова, которая в Хохфильцене завоевала бронзу в смешанной эстафете.

В составе женской российской команды осталось пять спортсменок из-за временного отстранения в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил Екатерины Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен. Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Татьяна Акимова и Ирина Старых представят команду России в гонке с общего старта на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это выяснилось после окончания индивидуальной гонки, в которой другие россиянки не сумели набрать необходимые для участия в масс-старте очки.
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