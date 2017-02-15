Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафете на чемпионате мира
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка заявила журналистам после финиша в индивидуальной гонке.
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Лучшей из представительниц российской команды в индивидуальной гонке стала Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Слепцова — 71-е. Последняя после финиша заявила, что считает нецелесообразным свое участие в эстафете в связи с переутомлением.
«Я готова бежать в эстафетной гонке. Но все на усмотрение тренеров: если скажут бежать, то побегу, если нет — то вопросов не возникнет. Для меня не принципиально, какой этап бежать. В плане стрельбы я волнения не испытываю, а что касается хода, то все зависит от решения тренеров: первый этап в смешанной эстафете и первый этап в классической эстафете — это несколько разные скорости», — сказала Подчуфарова, которая в Хохфильцене завоевала бронзу в смешанной эстафете.
В составе женской российской команды осталось пять спортсменок
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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