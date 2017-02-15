Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафете на чемпионате мира

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Лучшей из представительниц российской команды в индивидуальной гонке стала Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Слепцова — 71-е. Последняя после финиша заявила, что считает нецелесообразным свое участие в эстафете в связи с переутомлением.

«Я готова бежать в эстафетной гонке. Но все на усмотрение тренеров: если скажут бежать, то побегу, если нет — то вопросов не возникнет. Для меня не принципиально, какой этап бежать. В плане стрельбы я волнения не испытываю, а что касается хода, то все зависит от решения тренеров: первый этап в смешанной эстафете и первый этап в классической эстафете — это несколько разные скорости», — сказала Подчуфарова, которая в Хохфильцене завоевала бронзу в смешанной эстафете.