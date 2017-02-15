Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

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По итогам индивидуальной гонки лучшей среди россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых стала 42-й, Татьяна Акимова — 51-й, Светлана Слепцова — 71-й.

Состав масс-старта формируется из 15 лучших биатлонисток общего зачета Кубка мира и 15 лучших по результатам личных гонок на чемпионате мира.

Акимова в сводном рейтинге находится на 12-м месте, Старых — на 24-м.