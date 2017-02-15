Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Татьяна Акимова и Ирина Старых представят команду России в гонке с общего старта на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это выяснилось после окончания индивидуальной гонки, в которой другие россиянки не сумели набрать необходимые для участия в
масс-старте очки.
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По итогам индивидуальной гонки лучшей среди россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых стала 42-й, Татьяна Акимова — 51-й, Светлана Слепцова — 71-й.
Состав
Акимова в сводном рейтинге находится на 12-м месте, Старых — на 24-м.
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