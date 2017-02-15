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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:30 | Биатлон | ТАСС

Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Татьяна Акимова и Ирина Старых представят команду России в гонке с общего старта на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это выяснилось после окончания индивидуальной гонки, в которой другие россиянки не сумели набрать необходимые для участия в масс-старте очки.

Состав <nobr>масс-старта</nobr> формируется из 15 лучших <span class=error>биатлонисток</span> общего зачета КМ и 15 лучших по результатам личных гонок на ЧМ. Увеличить
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По итогам индивидуальной гонки лучшей среди россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых стала 42-й, Татьяна Акимова — 51-й, Светлана Слепцова — 71-й.

Состав масс-старта формируется из 15 лучших биатлонисток общего зачета Кубка мира и 15 лучших по результатам личных гонок на чемпионате мира.

Акимова в сводном рейтинге находится на 12-м месте, Старых — на 24-м.
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Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафете на чемпионате мира

Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафете на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что готова выступить в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка заявила журналистам после финиша в индивидуальной гонке.
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