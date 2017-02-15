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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:09 | Биатлон | ТАСС

Норицын: Слепцова продолжает претендовать на участие в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова остается в числе кандидатов на участие в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, несмотря на ее желание завершить выступление на соревнованиях. Об этом журналистам заявил старший тренер российской команды Виталий Норицын.

Лучшей из россиянок в среду в индивидуальной гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Слепцова — 71-е. Последняя после гонки заявила, что недостойна выступать в эстафете.

«Ведь девчонки многое могут и не сказать. Помимо их субъективной оценки, еще есть и показания биохимии, ЭКГ, показатели их восстановления. Для определения состава нам еще потребуется время. Сейчас с девчонками проанализируем гонку и примем решение», — сказал Норицын.

«В спринте и пасьюте Светлана показала совершенно другую скорость, поэтому не понимаю, что произошло. Было два дня отдыха, за два дня потерять функциональную форму она не могла», — подчеркнул он.

Всего в составе женской российской команды осталось пять спортсменок из-за временного отстранения в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил Екатерины Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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