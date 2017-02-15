Норицын: Слепцова продолжает претендовать на участие в эстафете на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова остается в числе кандидатов на участие в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, несмотря на ее желание завершить выступление на соревнованиях. Об этом журналистам заявил старший тренер российской команды Виталий Норицын.
Лучшей из россиянок в среду в индивидуальной гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Слепцова — 71-е. Последняя после гонки заявила, что недостойна выступать в эстафете.
«Ведь девчонки многое могут и не сказать. Помимо их субъективной оценки, еще есть и показания биохимии, ЭКГ, показатели их восстановления. Для определения состава нам еще потребуется время. Сейчас с девчонками проанализируем гонку и примем решение», — сказал Норицын.
«В спринте и пасьюте Светлана показала совершенно другую скорость, поэтому не понимаю, что произошло. Было два дня отдыха, за два дня потерять функциональную форму она не могла», — подчеркнул он.
Всего в составе женской российской команды осталось пять спортсменок
Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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