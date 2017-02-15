Норицын: Слепцова продолжает претендовать на участие в эстафете на ЧМ

Лучшей из россиянок в среду в индивидуальной гонке стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Слепцова — 71-е. Последняя после гонки заявила, что недостойна выступать в эстафете.

«Ведь девчонки многое могут и не сказать. Помимо их субъективной оценки, еще есть и показания биохимии, ЭКГ, показатели их восстановления. Для определения состава нам еще потребуется время. Сейчас с девчонками проанализируем гонку и примем решение», — сказал Норицын.

«В спринте и пасьюте Светлана показала совершенно другую скорость, поэтому не понимаю, что произошло. Было два дня отдыха, за два дня потерять функциональную форму она не могла», — подчеркнул он.

Всего в составе женской российской команды осталось пять спортсменок из-за временного отстранения в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил Екатерины Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.