Подчуфарова назвала посредственным свое вступление в индивидуальной гонке ЧМ

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Подчуфарова стала лучшей из представительниц российской команды в индивидуальной гонке. Она заняла 26-е место, допустив два промаха на огневых рубежах. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Слепцова — 71-е.

«Потребуется время на то, чтобы понять, что я натворила. Получилась ровная, посредственная гонка. Отвратительной она не получилась, но и хорошего в ней было мало. Проехала по своему стандартному результату. Особых эмоций в связи с выступлением не испытываю», — сказала Подчуфарова.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.