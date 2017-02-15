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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:10 | Биатлон | ТАСС

Подчуфарова назвала посредственным свое вступление в индивидуальной гонке ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова считает посредственным свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение она высказала после гонки журналистам.

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Подчуфарова стала лучшей из представительниц российской команды в индивидуальной гонке. Она заняла 26-е место, допустив два промаха на огневых рубежах. Ирина Старых заняла 42-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Слепцова — 71-е.

«Потребуется время на то, чтобы понять, что я натворила. Получилась ровная, посредственная гонка. Отвратительной она не получилась, но и хорошего в ней было мало. Проехала по своему стандартному результату. Особых эмоций в связи с выступлением не испытываю», — сказала Подчуфарова.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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