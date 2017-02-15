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15 февраля 2017, 19:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус в общем зачёте индивидуальных гонок

Немка Лаура Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира, одержав победу в общем зачёте индивидуальных гонок.

Немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира одержав победу в общем зачёте индивидуальных гонок. Увеличить
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Лаура выиграла все три гонки в текущем сезоне. На втором месте её соотечественница Ванесса Хинц, а третьей стала итальянка Алексия Рунгальдьер. Лучшая из россиянок — Ольга Подчуфарова — завоевала седьмое место.

Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт индивидуальных гонок
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 180.
2. Ванесса Хинц (Германия) — 103.
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — 96…
7. Ольга Подчуфарова (Россия) — 76.
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