Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус в общем зачёте индивидуальных гонок
Немка Лаура Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира, одержав победу в общем зачёте индивидуальных гонок.
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Лаура выиграла все три гонки в текущем сезоне. На втором месте её соотечественница Ванесса Хинц, а третьей стала итальянка Алексия Рунгальдьер. Лучшая из россиянок — Ольга Подчуфарова — завоевала седьмое место.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт индивидуальных гонок
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 180.
2. Ванесса Хинц (Германия) — 103.
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — 96…
7. Ольга Подчуфарова (Россия) — 76.
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