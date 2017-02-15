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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:19 | Биатлон | Sports.kz

Вишневская стала 21-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Стали известны результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Лаура Далмайер, второй финишировала Габриэла Коукалова из Чехии, замкнула тройку лидеров итальянка Алексия Рунггальдье.

Лучший результат у биатлонисток Казахстана показала Галина Вишневская, ставшая 21-й, Алина Райкова финишировала 29-й, Анна Кистанова — 73-й, Ольга Полторанина — 74-й.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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