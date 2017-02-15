Вишневская стала 21-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Стали известны результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Лаура Далмайер, второй финишировала Габриэла Коукалова из Чехии, замкнула тройку лидеров итальянка Алексия Рунггальдье.
Лучший результат у биатлонисток Казахстана показала Галина Вишневская, ставшая 21-й, Алина Райкова финишировала 29-й, Анна Кистанова — 73-й, Ольга Полторанина — 74-й.
|
|
|
|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter