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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:59 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Эта гонка была тяжелее, чем прошлые

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что сегодня ей было тяжелее, чем на предыдущих гонках.

Чешка заняла второе место, проиграв немке Лауре Дальмайер 24,7 секунды и допустив один промах.

— Эта гонка была тяжелее, чем прошлые, — цитирует Sport.idnes.cz Коукалову. — Сегодня я очень много боролась. На самом деле, сегодня пришлось даже сложнее, чем в гоках на первых этапах. Но я счастлива, что мне удалось сконцентрироваться на последней стрельбе.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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