Габриэла Коукалова: Эта гонка была тяжелее, чем прошлые

Чешка заняла второе место, проиграв немке Лауре Дальмайер 24,7 секунды и допустив один промах.

— Эта гонка была тяжелее, чем прошлые, — цитирует Sport.idnes.cz Коукалову. — Сегодня я очень много боролась. На самом деле, сегодня пришлось даже сложнее, чем в гоках на первых этапах. Но я счастлива, что мне удалось сконцентрироваться на последней стрельбе.