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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 19:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер не пришла на пресс-конференцию после победы в индивидуальной гонке

Победительница индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер отказалась от участия в пресс-конференции, сославшись на плохое самочувствие.

Победительница индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер отказалась от участия в <nobr>пресс-конференции</nobr> сославшись на плохое самочувствие. Увеличить
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Напомним, что Лаура победила в индивидуальной гонке, второе место заняла чешка Габриэла Коукалова, а замкнула тройку призёров итальянка Алексия Рунгальдьер. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат с двумя промахами.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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