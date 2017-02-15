Дальмайер не пришла на пресс-конференцию после победы в индивидуальной гонке
Победительница индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер отказалась от участия в
пресс-конференции, сославшись на плохое самочувствие.
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Напомним, что Лаура победила в индивидуальной гонке, второе место заняла чешка Габриэла Коукалова, а замкнула тройку призёров итальянка Алексия Рунгальдьер. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат с двумя промахами.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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