Джима и Пидгрушная попали в десятку лучших индивидуальной гонки Чемпионата мира
В австрийском Хохфильцене завершилась индивидуальная гонка у женщин у рамках Чемпионата мира по биатлону, где в Топ-10 попали сразу две представительницы Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
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Юлия Джима и Елена Пидгрушная заняли, соответственно 9−10 места.
Джима до последнего огневого рубежа была на 3-м месте в «виртуальной» таблице, но допустила два промаха в заключительной «стойке» и выпала из числа претендентов на награды. Ее итоговое отставание от лидера составило 2 минуты 46,1 секунды. Также 2 промаха допустила Елена Пидгрушная, которая отстала от победительницы на 2 минуты 54,1 секунды.
Ирина Варвинец заняла итоговое 20-е место — 3 минуты 54,1 секунды отставания, 1 промах, Анастасия Меркушина — 33-е место — 4:17,4 (1).
Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии с результатом 41 минута 30,1 секунды (1 промах). Серебро в активе Габриэлы Коукаловой из Чехии — 25,9 секунды отставания (1), бронза у Алексии Рунгальдьер из Италии — 1 минута 43,5 секунды отставания (0).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене проходит с 9 по 19 февраля.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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