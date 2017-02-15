Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28787829/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:44 | Биатлон | УНИАН

Джима и Пидгрушная попали в десятку лучших индивидуальной гонки Чемпионата мира

В австрийском Хохфильцене завершилась индивидуальная гонка у женщин у рамках Чемпионата мира по биатлону, где в Топ-10 попали сразу две представительницы Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе украинки допустили по два промаха на огневых рубежах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юлия Джима и Елена Пидгрушная заняли, соответственно 9−10 места.

Джима до последнего огневого рубежа была на 3-м месте в «виртуальной» таблице, но допустила два промаха в заключительной «стойке» и выпала из числа претендентов на награды. Ее итоговое отставание от лидера составило 2 минуты 46,1 секунды. Также 2 промаха допустила Елена Пидгрушная, которая отстала от победительницы на 2 минуты 54,1 секунды.

Ирина Варвинец заняла итоговое 20-е место — 3 минуты 54,1 секунды отставания, 1 промах, Анастасия Меркушина — 33-е место — 4:17,4 (1).

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии с результатом 41 минута 30,1 секунды (1 промах). Серебро в активе Габриэлы Коукаловой из Чехии — 25,9 секунды отставания (1), бронза у Алексии Рунгальдьер из Италии — 1 минута 43,5 секунды отставания (0).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене проходит с 9 по 19 февраля.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 3 новости  Все новости
15 февраля

Бахматюк предлагал докапитализацию VAB Банка, но НБУ занял жесткую позицию - Шлапак

Гройсман: блокада поставок угля из зоны АТО - это преступление, которое ведет к подрыву экономики

Поставки угля должны быть разблокированы максимально быстро – Гройсман