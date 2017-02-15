Три белорусские биатлонистки вошли в топ-20 индивидуальной гонки на ЧМ в Австрии
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино вошли в двадцатку лучших на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Лидер женской сборной Беларуси Дарья Домрачева заняла 13-е место, допустив три промаха (0+2+0+1) на четырех огневых рубежах и уступив 3 мин. 15,5 сек. победительнице Лауре Дальмайер из Германии — 41 мин. 30,1 сек. (1+0+0+0). Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии — +24,7 сек. (1+0+0+0). Бронзовым призером неожиданно для многих поклонников биатлона стала Алексия Рунгалдьер из Италии — +1 мин. 45,6 (0+0+0+0).
Ирина Кривко завершила гонку на 14-м месте — +3 мин. 24,3 сек. (1+0+0+0), показав один из лучших результатов в своей карьере на чемпионатах мира. В двадцатке лучших также Надежда Скардино, которая разместилась на 17-й строке итогового протокола, — +3 мин. 41,3 сек. Дарья Юркевич, которая в начале биатлонного сезона заняла третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, на этот раз с одним промахом показала 35-й результат — +4 мин. 19,6 сек. (0+1+0+0).
Следующая гонка на чемпионате мира в Хохфильцене состоится 16 февраля. На старт индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Начало в 16.30. -0-
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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