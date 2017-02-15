Три белорусские биатлонистки вошли в топ-20 индивидуальной гонки на ЧМ в Австрии

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Лидер женской сборной Беларуси Дарья Домрачева заняла 13-е место, допустив три промаха (0+2+0+1) на четырех огневых рубежах и уступив 3 мин. 15,5 сек. победительнице Лауре Дальмайер из Германии — 41 мин. 30,1 сек. (1+0+0+0). Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии — +24,7 сек. (1+0+0+0). Бронзовым призером неожиданно для многих поклонников биатлона стала Алексия Рунгалдьер из Италии — +1 мин. 45,6 (0+0+0+0).

Ирина Кривко завершила гонку на 14-м месте — +3 мин. 24,3 сек. (1+0+0+0), показав один из лучших результатов в своей карьере на чемпионатах мира. В двадцатке лучших также Надежда Скардино, которая разместилась на 17-й строке итогового протокола, — +3 мин. 41,3 сек. Дарья Юркевич, которая в начале биатлонного сезона заняла третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, на этот раз с одним промахом показала 35-й результат — +4 мин. 19,6 сек. (0+1+0+0).

Следующая гонка на чемпионате мира в Хохфильцене состоится 16 февраля. На старт индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Начало в 16.30. -0-