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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:49 | Биатлон | БЕЛТА

Три белорусские биатлонистки вошли в топ-20 индивидуальной гонки на ЧМ в Австрии

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино вошли в двадцатку лучших на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Следующая гонка на чемпионате мира в Хохфильцене состоится 16 февраля. На старт индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Начало в 16.30. Увеличить
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Лидер женской сборной Беларуси Дарья Домрачева заняла 13-е место, допустив три промаха (0+2+0+1) на четырех огневых рубежах и уступив 3 мин. 15,5 сек. победительнице Лауре Дальмайер из Германии — 41 мин. 30,1 сек. (1+0+0+0). Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии — +24,7 сек. (1+0+0+0). Бронзовым призером неожиданно для многих поклонников биатлона стала Алексия Рунгалдьер из Италии — +1 мин. 45,6 (0+0+0+0).

Ирина Кривко завершила гонку на 14-м месте — +3 мин. 24,3 сек. (1+0+0+0), показав один из лучших результатов в своей карьере на чемпионатах мира. В двадцатке лучших также Надежда Скардино, которая разместилась на 17-й строке итогового протокола, — +3 мин. 41,3 сек. Дарья Юркевич, которая в начале биатлонного сезона заняла третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, на этот раз с одним промахом показала 35-й результат — +4 мин. 19,6 сек. (0+1+0+0).

Следующая гонка на чемпионате мира в Хохфильцене состоится 16 февраля. На старт индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Начало в 16.30. -0-

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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