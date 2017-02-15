Светлана Слепцова: Чемпионат мира для меня получился неоднозначным

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— Ветра сегодня особо не было, а промахов у всех много. Почему?

— Мне кажется, это из-за жары. Буду отвечать за себя: мне стало непросто уже с первого круга. Там уже такая каша! Не знаю, может быть, это я уже устала. Все-таки отбежала весь чемпионат Европы и уже практически весь чемпионат мира. Думаю, усталость и отразилась на стрельбе. Сконцентрироваться никак не могла, а лежа вообще все «разлетелось». Для меня это была самая тяжелая гонка в сезоне.

— А на эстафету силы остаются?

— Не уверена, что меня в нее поставят. Считаю, сегодняшнее выступление не даст мне попасть в первую российскую четверку. Наверное, я не достойна бежать эстафету.

— Это ваши ощущения или уже был разговор с тренером?

— Никаких разговоров про эстафету еще не было. Я говорю о своих ощущениях.

— Если вы не побежите эстафету, то на этом чемпионат мира для вас закончен. Насколько довольны своим выступлением на нем, с учетом того, что он последний для вас?

— Не совсем. Он получился для меня неоднозначным. Когда я ехала на чемпионат мира, была рада самому факту этого. Думала, что пробегу одну гонку, получилось — выступила везде. Пусть не так удачно, но это тот результат, на который я готова.

— Сил на чемпионат мира не осталось. А что насчет остатка сезона?

— Желание есть. В любом случае нужно заканчивать сезон. Сейчас, перед этапом в Корее, у нас будет перерыв. Я съезжу домой, где не была с прошлого года. Это наверняка поможет мне восстановиться.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.