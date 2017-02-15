Светлана Слепцова: Чемпионат мира для меня получился неоднозначным
Олимпийская чемпионка не исключает, что индивидуальная гонка была для нее последним стартом на чемпионатах мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ветра сегодня особо не было, а промахов у всех много. Почему?
— Мне кажется, это
— А на эстафету силы остаются?
— Не уверена, что меня в нее поставят. Считаю, сегодняшнее выступление не даст мне попасть в первую российскую четверку. Наверное, я не достойна бежать эстафету.
— Это ваши ощущения или уже был разговор с тренером?
— Никаких разговоров про эстафету еще не было. Я говорю о своих ощущениях.
— Если вы не побежите эстафету, то на этом чемпионат мира для вас закончен. Насколько довольны своим выступлением на нем, с учетом того, что он последний для вас?
— Не совсем. Он получился для меня неоднозначным. Когда я ехала на чемпионат мира, была рада самому факту этого. Думала, что пробегу одну гонку, получилось — выступила везде. Пусть не так удачно, но это тот результат, на который я готова.
— Сил на чемпионат мира не осталось. А что насчет остатка сезона?
— Желание есть. В любом случае нужно заканчивать сезон. Сейчас, перед этапом в Корее, у нас будет перерыв. Я съезжу домой, где не была с прошлого года. Это наверняка поможет мне восстановиться.
Владимир ИВАНОВ
из Хохфильцена.
|
|
|
|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter