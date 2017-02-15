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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:28 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Светлана Слепцова: Чемпионат мира для меня получился неоднозначным

Олимпийская чемпионка не исключает, что индивидуальная гонка была для нее последним стартом на чемпионатах мира.

Олимпийская чемпионка не исключает что эта гонка была для нее последней на ЧМ. Увеличить
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— Ветра сегодня особо не было, а промахов у всех много. Почему?

— Мне кажется, это из-за жары. Буду отвечать за себя: мне стало непросто уже с первого круга. Там уже такая каша! Не знаю, может быть, это я уже устала. Все-таки отбежала весь чемпионат Европы и уже практически весь чемпионат мира. Думаю, усталость и отразилась на стрельбе. Сконцентрироваться никак не могла, а лежа вообще все «разлетелось». Для меня это была самая тяжелая гонка в сезоне.

— А на эстафету силы остаются?

— Не уверена, что меня в нее поставят. Считаю, сегодняшнее выступление не даст мне попасть в первую российскую четверку. Наверное, я не достойна бежать эстафету.

— Это ваши ощущения или уже был разговор с тренером?

— Никаких разговоров про эстафету еще не было. Я говорю о своих ощущениях.

— Если вы не побежите эстафету, то на этом чемпионат мира для вас закончен. Насколько довольны своим выступлением на нем, с учетом того, что он последний для вас?

— Не совсем. Он получился для меня неоднозначным. Когда я ехала на чемпионат мира, была рада самому факту этого. Думала, что пробегу одну гонку, получилось — выступила везде. Пусть не так удачно, но это тот результат, на который я готова.

— Сил на чемпионат мира не осталось. А что насчет остатка сезона?

— Желание есть. В любом случае нужно заканчивать сезон. Сейчас, перед этапом в Корее, у нас будет перерыв. Я съезжу домой, где не была с прошлого года. Это наверняка поможет мне восстановиться.

Владимир ИВАНОВ
из Хохфильцена.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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