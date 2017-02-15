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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:20 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Слепцова считает, что недостойна выступить в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира заявила журналистам, что недостойна участвовать в эстафете на соревнованиях в Хохфильцене.

При этом спортсменка отметила что пока не обсуждала свое участие в эстафете с тренерским штабом. Увеличить
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Слепцова заняла 71-е место в индивидуальной гонке, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах.

«Я не уверена, что меня поставят в эстафету. Сегодняшнее выступление не даст мне попасть в четверку сильнейших. Да и сама я считаю, что недостойна бежать эстафету», — сказала Слепцова.

При этом спортсменка отметила, что пока не обсуждала свое участие в эстафете с тренерским штабом. «Сейчас я говорю о своих ощущениях. Эстафету я не заслужила», — отметила она.

Слепцова призналась, что устала после участия в чемпионате Европы и предыдущих гонках чемпионата мира. «Накопилась усталость, которая и сказалась на стрельбе. Сегодня была самая тяжелая гонка в сезоне», — подчеркнула спортсменка.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Рунггальдьер А.
Италия
15.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 41.30,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +24,7
3 Алексия Рунггальдьер Италия +01.45,6
4 Мари Лаукканен Финляндия +01.56,8
5 Екатерина Аввакумова Южная Корея +02.03,6
6 Сьюзен Данкли США +02.06,8
7 Марен Хаммершмидт Германия +02.27,5
8 Ванесса Хинц Германия +02.45,5
9 Юлия Джима Украина +02.46,1
10 Елена Пидгрушная Украина +02.54,6
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