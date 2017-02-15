Биатлонистка Слепцова считает, что недостойна выступить в эстафете на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира заявила журналистам, что недостойна участвовать в эстафете на соревнованиях в Хохфильцене.
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Слепцова заняла 71-е место в индивидуальной гонке, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах.
«Я не уверена, что меня поставят в эстафету. Сегодняшнее выступление не даст мне попасть в четверку сильнейших. Да и сама я считаю, что недостойна бежать эстафету», — сказала Слепцова.
При этом спортсменка отметила, что пока не обсуждала свое участие в эстафете с тренерским штабом. «Сейчас я говорю о своих ощущениях. Эстафету я не заслужила», — отметила она.
Слепцова призналась, что устала после участия в чемпионате Европы и предыдущих гонках чемпионата мира. «Накопилась усталость, которая и сказалась на стрельбе. Сегодня была самая тяжелая гонка в сезоне», — подчеркнула спортсменка.
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|15.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|41.30,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,7
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.45,6
|4
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+01.56,8
|5
|Екатерина Аввакумова
|Южная Корея
|+02.03,6
|6
|Сьюзен Данкли
|США
|+02.06,8
|7
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.27,5
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.45,5
|9
|Юлия Джима
|Украина
|+02.46,1
|10
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+02.54,6
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