Биатлонистка Слепцова считает, что недостойна выступить в эстафете на ЧМ

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Слепцова заняла 71-е место в индивидуальной гонке, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах.

«Я не уверена, что меня поставят в эстафету. Сегодняшнее выступление не даст мне попасть в четверку сильнейших. Да и сама я считаю, что недостойна бежать эстафету», — сказала Слепцова.

При этом спортсменка отметила, что пока не обсуждала свое участие в эстафете с тренерским штабом. «Сейчас я говорю о своих ощущениях. Эстафету я не заслужила», — отметила она.

Слепцова призналась, что устала после участия в чемпионате Европы и предыдущих гонках чемпионата мира. «Накопилась усталость, которая и сказалась на стрельбе. Сегодня была самая тяжелая гонка в сезоне», — подчеркнула спортсменка.