В понедельник тренер чешской сборной Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

— Еще раз хочу сказать, что все то, что говорят тренеры сборной Чехии — это вранье, — заявил Губерниев. — Это ложь! Никогда в жизни мы себе не позволяли говорить что-то в уничижительной форме. Даже история с Фуркадом — это реакция. Еще раз хочу сказать на всю страну: я сожалею, но я от своих слов не отказываюсь. Помним, что это предшествовало. Поэтому в данной ситуации, естественно, как поклонники спорта и красоты, мы тысячу раз не соглашаемся с тем, что говорят чехи и восхищаемся Габриэлой Коукаловой на дистанции. В этом наша твердая позиция.