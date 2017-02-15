Дмитрий Губерниев: Слова тренеров сборной Чехии — это ложь
Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявил, что слова тренеров сборной Чехии не соответствуют действительности.
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В понедельник тренер чешской сборной Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.
— Еще раз хочу сказать, что все то, что говорят тренеры сборной Чехии — это вранье, — заявил Губерниев. — Это ложь! Никогда в жизни мы себе не позволяли говорить
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