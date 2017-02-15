Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28787438/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:21 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Слова тренеров сборной Чехии — это ложь

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявил, что слова тренеров сборной Чехии не соответствуют действительности.

Комментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> в прямом эфире во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявил что слова тренеров сборной Чехии не соответствуют действительности. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник тренер чешской сборной Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

— Еще раз хочу сказать, что все то, что говорят тренеры сборной Чехии — это вранье, — заявил Губерниев. — Это ложь! Никогда в жизни мы себе не позволяли говорить что-то в уничижительной форме. Даже история с Фуркадом — это реакция. Еще раз хочу сказать на всю страну: я сожалею, но я от своих слов не отказываюсь. Помним, что это предшествовало. Поэтому в данной ситуации, естественно, как поклонники спорта и красоты, мы тысячу раз не соглашаемся с тем, что говорят чехи и восхищаемся Габриэлой Коукаловой на дистанции. В этом наша твердая позиция.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

Акимова и Старых выступят в масс-старте на чемпионате мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Татьяна Акимова и Ирина Старых представят команду России в гонке с общего старта на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Это выяснилось после окончания индивидуальной гонки, в которой другие россиянки не сумели набрать необходимые для участия в масс-старте очки.
Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Вся правда о трагедии в Подольске

Новый скандал на ЧМ. Чехия против Губерниева

Россия забросила 42 шайбы за матч. Ждать ли такого на Олимпиаде