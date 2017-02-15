Акимова объяснила неуверенностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ

Акимова допустила пять промахов на четырех огневых рубежах. Все они были совершены на «стойке».

«По дистанции шла хорошо и подход к рубежу у меня получался хорошим. Единственное, стоя я стреляла не в своем режиме, пыталась выцеливать и сбилась. Это стало главной ошибкой. У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя, поэтому начала выцеливать», — сказала Акимова.

Спортсменка отметила, что перед эстафетой постарается забыть свои неудачи на чемпионате мира. «Буду биться дальше», — сказал она.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.