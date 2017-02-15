Акимова объяснила неуверенностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова объяснила свои промахи в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене неуверенностью, которую она испытывает при стрельбе стоя. Об этом она рассказала журналистам после финиша.
Акимова допустила пять промахов на четырех огневых рубежах. Все они были совершены на «стойке».
«По дистанции шла хорошо и подход к рубежу у меня получался хорошим. Единственное, стоя я стреляла не в своем режиме, пыталась выцеливать и сбилась. Это стало главной ошибкой. У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя, поэтому начала выцеливать», — сказала Акимова.
Спортсменка отметила, что перед эстафетой постарается забыть свои неудачи на чемпионате мира. «Буду биться дальше», — сказал она.
Женская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.
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