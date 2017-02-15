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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:04 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова: Для меня это была просто адская гонка

Россиянка Светлана Слепцова призналась, что не удовлетворена своим выступлением в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Сегодня буквально всё не получилось. С первого круга было очень тяжело. Самочувствие было не самое хорошее. Наверное, это отразилось и на стрельбе. Может, повлияла тёплая погода, но для меня это была просто адская гонка», — рассказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

Светлана допустила пять промахов и отстала от чешки Габриэлы Коукаловой на 7 минут 29 секунд.
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