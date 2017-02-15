Касперович: Опасений, что Волков не готов на индивидуальную гонку, нет

«Волков? Он не долго отсутствовал и готовился специально к этой программе, находится на другой высоте. Он делал специальную подводящую работу. Я лично ездил смотреть, и тренеры смотрели. Он в хорошем состоянии по всем показателям. Опасений, что Волков не готов на данную дистанцию, нет.



Может ли быть такое, что Бабиков уже не выступит? Такое невозможно. Он готовится и будет выступать.

Цветков? Спринт уже в истории, у Максима получилась худшая гонка. Последние два дня с этим спортсменом проводили серьёзную работу. Опасений нет, но всё за тренерами, они скажут о его состоянии, готов ли он выполнять дальнейшую программу», — сказал Касперович в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».