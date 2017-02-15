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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 18:05 | Биатлон | Чемпионат.com

Касперович: Опасений, что Волков не готов на индивидуальную гонку, нет

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о подготовке к индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Алексея Волкова, а также оценил состояние Антона Бабикова и Максима Цветкова.

«Волков? Он не долго отсутствовал и готовился специально к этой программе, находится на другой высоте. Он делал специальную подводящую работу. Я лично ездил смотреть, и тренеры смотрели. Он в хорошем состоянии по всем показателям. Опасений, что Волков не готов на данную дистанцию, нет.

Может ли быть такое, что Бабиков уже не выступит? Такое невозможно. Он готовится и будет выступать.
Цветков? Спринт уже в истории, у Максима получилась худшая гонка. Последние два дня с этим спортсменом проводили серьёзную работу. Опасений нет, но всё за тренерами, они скажут о его состоянии, готов ли он выполнять дальнейшую программу», — сказал Касперович в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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