Резцова: В составе сборной остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова оценила состав женской сборной на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и выразила недовольство работой руководства Союза биатлонистов России и главного тренера сборной Александра Касперовича.
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«На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре
Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен
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