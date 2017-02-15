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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28785735/
15 февраля 2017, 17:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: В составе сборной остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова оценила состав женской сборной на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и выразила недовольство работой руководства Союза биатлонистов России и главного тренера сборной Александра Касперовича.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса <span class=error>Резцова</span> оценила состав женской сборной на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и выразила недовольство работой руководства Союза биатлонистов России и главного тренера сборной Александра Касперовича. Увеличить
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«На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход.

Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днём, вернули на этап Кубка IBU», — цитирует Резцову «Лента.ру».
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