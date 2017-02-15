Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о проблемах в составе женской сборной России по биатлону. Слова Резцовой передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 февраля.
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Видимо, что-то случилось...
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«На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре
Также Резцова выразила уверенность, что в происходящем виновно руководство Союза биатлонистов России (СБР) и главный тренер сборной Александр Касперович. «Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию.
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Она добавила, что не ждет медалей от женской сборной России в грядущей индивидуальной гонке.
На данный момент российские биатлонистки на первенстве мира не сумели завоевать личных наград. Ранее Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной России в смешанной эстафете.
Женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени. За сборную России побегут Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.
Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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