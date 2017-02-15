Старых вновь будет лучшей. Коукалову на подиуме не увидим

Дни отдыха закончились. Спортсмены снова выходят на старт, и первое противостояние, которое нас ждёт, — женская индивидуальная гонка на 15 км.

Лучший участник сборной России

Ставка: Ирина Старых

Коэффициент: 2.00



Индивидуальная гонка — гонка снайперов. А кто лучший снайпер в сборной России? Пожалуй, Подчуфарова. Но ведь есть ещё и Ирина Старых.



В начале мирового первенства ставить на то, что Ирина будет лучше своих партнёрш по команде, было довольно рискованно, ибо совсем недавно состоялся чемпионат Европы, на котором Старых активно принимала участие, а также непонятно было, каково её психологическое состояние на фоне активной борьбы иностранцев с допингом. Но обе гонки — что спринт, что пасьют — показали, что с этим компонентом у Ирины всё в норме. Да, был один промах, но это был последний выстрел, что сама спортсменка связала с тем, что она поторопилась. В последующем преследовании Старых уже никуда не спешила и отлично выступила.



Кроме того, в гонке на 10 км она показала отличный ход, что даёт ей шансы на победу даже в том случае, если кто-то из россиянок отстреляет не менее точно. Кстати, про других россиянок.



В Татьяну Акимову практически не верится. Вполне возможно, что она завершит гонку лишь с одним промахом, но этот промах может быть уже на первой «стойке», что мы довольно часто видели. На чистую стрельбу Светланы Слепцовой (по крайней мере относительно Старых) тоже надеяться особо не хочется с учётом результатов в нынешнем сезоне. А Подчуфаровой может помешать победить соотечественницу в очной борьбе слабая физическая готовность.



В общем, на данный момент Ирина Старых выглядит отличным снайпером и хорошим бегуном. Так почему бы ей не показать лучший результат в своей сборной?

Габриэла Коукалова в топ-3

Ставка: нет

Коэффициент: 1.97



Не будем забывать, что «индивидуалка» — ещё и гонка сюрпризов. Пара лишних промахов от лидера, и вот он уже позади условной Екатерины Юрловой.



Габриэла Коукалова индивидуальные гонки текущего сезона проводит просто ужасно. В Эстерсунде чешка была 17-й, а в Антхольце лишь 24-й. Да, в тех стартах на огневой рубеж приходил главный враг стреляющих лыжников — ветер. Если верить прогнозу погоды, то сегодня ничего подобного не ожидается, но два первых старта своё дело уже сделали.



Коукалова заявила, что теперь «индивидуалку» она боится. Чем не отличный повод поставить против неё? Эта боязнь означает, что в паре ответственных моментов на стрельбище Габриэле в голову могут полезть пагубные мыслишки. И в таком случае как минимум один промах от неё мы увидеть можем. Что уж говорить, если Доротея Вирер, блестяще выступавшая в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира в прошлом году, провалилась на самом главном старте сезона.

Если же опустить психологический момент, нахождение Габи вне топ-3 также вполне вероятно. Да, стреляет она отлично, но всё же один промах допустить может. В таком случае на место Коукаловой могут претендовать уже несколько спортсменок, показавших нули на рубеже.



Кстати, чуть не забыл. Все знакомы с тем, что перед огневым рубежом в Хохфильцене есть подъём, который может помешать спортсменам показать безошибочную стрельбу. Так почему таким спортсменом не может быть Коукалова?



За 1.97 данный вариант вполне привлекателен. Уж в индивидуальной гонке попробовать его точно стоит.