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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
15 февраля 2017, 14:40 | Биатлон | ТАСС

Волков выступит в индивидуальной гонке на ЧМ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков вошли в состав мужской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка пройдет 16 февраля и стартует в 16:30 мск. Увеличить
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Гонка пройдет 16 февраля и стартует в 16:30 мск.

После пяти стартов на чемпионате мира на счету россиян бронза в смешанной эстафете.
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