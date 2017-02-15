Волков выступит в индивидуальной гонке на ЧМ
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков вошли в состав мужской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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Гонка пройдет 16 февраля и стартует в 16:30 мск.
После пяти стартов на чемпионате мира на счету россиян бронза в смешанной эстафете.
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